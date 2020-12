Støre hardt ut mot Erna Solbergs pengebruk: - En dyr og rar avtale

Arbeiderparti-lederen mener regjeringen bare «forsyner seg» av oljefondet. - Ganske hul kritikk, svarer Høyre.

I forrige uke ble regjeringspartiene enige med Fremskrittspartiet om neste års statsbudsjett, som innebærer kutt i avgiftene på flere populære grensehandelsvarer, finansiert ved hjelp av en økt oljepengebruk på 14,6 milliarder kroner.

Det får Ap-leder Jonas Gahr Støre til å reagere.

- Ansvarlige Høyre forsvant da Erna Solberg ga Finansdepartementet til Frp. Oljepengebruken har økt kraftig de siste sju årene, og denne budsjettavtalen viser at regjeringen ikke lenger leter etter nye inntekter eller utgiftskutt for å finansiere kravlista til Frp - de forsyner seg heller av oljefondet, sier Støre til Nettavisen.

- Dyr og rar avtale

Støre mener budsjettet ikke svarer på utfordringene Norge nå står i.

- Dette er en dyr og rar avtale som ikke svarer på de største utfordringene Norge har. Vi står i en arbeids- og helsekrise. Nesten 200.000 er utenfor jobb. Helsevesenet blir testet til bristepunktet. Da burde tiltak som kommer fra Stortinget handle om å motkjempe denne krisen og hjelpe dem som sliter, sier han, og legger til:

- Hadde det vært opp til oss, ville vi heller valgt å sikre arbeidsplasser, gi feriepenger til permitterte og styrke helsevesenet.

Selv foreslår imidlertid Arbeiderpartiet å øke oljepengebruken like mye i sitt alternative statsbudsjett, med 14,7 milliarder kroner utover regjeringens opprinnelige statsbudsjettforslag.

Han mener det likevel er en vesensforskjell på Aps og regjeringens oljepengebruk:

- Arbeiderpartiet har foreslått å bruke oljepenger for å finansiere midlertidige og målrettede tiltak som skal hindre at bedrifter går konkurs og at folk mister jobben. Mens Høyre finansierer varige tiltak med oljepenger. Det er uansvarlig og urettferdig overfor våre barn og barnebarn, sier Støre.

Høyre: - Ganske hul kritikk

Men Høyre bare rister på hodet av Støres kritikk.

- Det eneste som er dyrt og rart her er hvordan Støres Arbeiderparti tenker om de som skaper arbeidsplasser i dette landet, og om folks jobber, sier Høyres skattepolitiske talsperson, Vetle Wang Soleim, til Nettavisen, og viser til at Arbeiderpartiet blant annet vil øke formueskatten og ikke har avklart flere andre skatter i sitt budsjett.

- Jeg har ikke hørt noen bedriftsledere eller arbeidere verken i industrien eller i de koronarammede bransjene noe sted i landet, være enig med Støre i at det er lurt å øke skattene til de som allerede ser røde tall, sier han.

Soleim viser også til at Støre selv vil øke oljepengebruken.

- Oljepengekritikken blir ganske hul når Støre la opp til å bruke mer oljepenger enn regjeringen allerede før vi hadde forhandlet frem en enighet med Frp. Forskjellen på oss og Ap er at våre grep lar vanlige folk og næringslivet beholde mer av sine egne penger i en krisetid. Mens Ap har slått ettertrykkelig fast at de ikke har noen maksgrense for hvor mye skattene skal opp, sier han.

- Det blir arrogant

Soleim understreker samtidig at grunnlaget for vekst og aktivitet er at det private næringslivet blomstrer.

- Økonomien og entusiasmen skal tilbake på topp, og da sier det seg selv at det siste folk og arbeidsplasser trenger er et ekstra skattekrav fra Jonas Gahr Støre. Heldigvis for de som nå kjenner helse- og jobbkrisen på kroppen er det Erna Solberg som styrer oss ut av denne krisen, og ikke et Støre- eller Vedum-ledet prosjekt med Rødt og MDG på slep, sier han, og legger til:

- Jeg synes det blir arrogant av Arbeiderpartiet å anklage oss for manglende kutt. Vi har stått i flere tøffe kutt.

SV: - Nå er slusene åpne

I forrige uke gikk også SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski, ut mot regjeringen og statsminister Erna Solbergs oljepengebruk.

- Det har vært en utvikling over tid, men ideen om Høyre som et økonomisk ansvarlig parti, den er død, hevdet Kaski overfor Nettavisen.

Da budsjettenigheten ble presentert, understreket Frp-leder Siv Jensen at gjennomslagene til Frp samlet sett utgjør 18 milliarder kroner. Samt at regjeringen må bryte handlingsregelen, om å bruke mer enn tre prosent av Oljefondet.

- Vi i SV er for økt oljepengebruk i krisetider, men det er ikke det vi ser nå. Nå ser vi at det går til alt mulig, både til krisetiltak - men også til varig politikk, som skatte- og avgiftslettelser som ikke er kriserelatert. Nå er slusene åpne, sa Kaski.

Statsminister Erna Solberg har også forsvart oljepengebruken:

- Vi bruker 3,3 prosent i uttak i en situasjon hvor vi har veldig stort fall i norsk økonomi. Mye av de pengene vi bruker, er penger til inntekter fremover. Vi regner med at mye av tiltakene for næringslivet, bidrar til at vi har skatteinntekter i fremtiden, sa Solberg i forrige uke.

