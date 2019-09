Støre med slakt til eget parti: - Det er alt for dårlig

- 24,8 prosent er alt for lavt. Det er tall som bør synke tungt i oss. Det er alt for dårlig, sier Ap-lederen.

YOUNGSTORGET (Nettavisen): Ap-leder Jonas Gahr Støre innledet tirsdag ettermiddag på Arbeiderpartiets landsstyremøte på Youngstorget i Oslo etter valgnederlaget.

Arbeiderpartiet fikk en oppslutning på 24,8 prosent i kommunevalget, noe som er en tilbakegang på hele 8,2 prosentpoeng.

- Vi trenger et sterkere Arbeiderparti. 24,8 prosent er alt for lavt. Det er tall som bør synke tungt i oss. Det er alt for dårlig, sa Støre.

- Velgerne er der, men vi har ikke nådd fram til dem. Det er rett og slett for dårlig, fortsatte han.

- Vi må fram i 2021

Støre sa han og resten av partiledelsen ser alvoret - og tar ansvaret.

- Det fritar ingen av oss, samlet eller enkeltvis, og det tar jeg på største alvor, sa han, og la til:

- Vi må være ærlige på at vi klarte ikke å gjennomføre strategien vår. Når det gjelder nærhet så klarte ikke vi å målbære frustrasjonen som er som følge av sentraliseringen, ei heller bli førstevalget for de som var mest opptatt av bom eller klima.

Støre sa at de ikke var gode nok for å få fram ambisjonen for hele landet, særlig for Nord-Norge.

- Hovedoverskriften er: det er et alt for dårlig resultat. Vi kan mye bedre, og vi må bedre. Skal vi vinne valget i 2021 med selvtillit og styrke, så må vi fram. Jeg er forsiktig med å si tall, men 24,8 er for lavt, sa Ap-lederen i talen.

Han sa at de må vinne tilbake tilliten til velgerne de har mistet.

AMBISJONER: Støre sa at de ikke var gode nok for å få fram ambisjonen for hele landet, særlig for Nord-Norge i valgkampen. Foto: Heidi Schei Lilleås (Nettavisen)

- Halvparten i Ap-kommune

Ap-lederen sa også at det er flere ting å bygge videre på fra høstens valg.

- Det viktigste er at godt over 50 prosent av innbyggerne i Norge kan ligge an til fortsatt å bo i en kommune styrt av en Ap-ordfører. Ap beholder makta i Oslo, Bergen og Trondheim og tar endelig tilbake makta i Stavanger, sa han.

I talen sin pekte Støre ut klima som et av områdene der Ap skal videreutvikle politikk på framover.

- Klimautfordringen er den største i vår tid, og dersom Norge skal klare omstillingen til et lavutslippssamfunn, må alle dra i samme retning. Vi skal utvikle og ikke avvikle industrien. Arbeiderpartiet skal jobbe nært med fagbevegelsen for å lede en omstilling som både kutter utslipp og skaper nye jobber, sa han.

- Jeg er klar over det

Støre påpekte at Arbeiderpartiet må bli sterkere enn i dag.

- Blir det lett å gjøre det? Nei. Er det mulig å gjøre det? Ja, det er jeg sikker på. Da må vi finne fram det beste i oss selv, sa han til landsstyret.

Han gjentok at ledelsen i partiet tar situasjonen på største alvor, og særlig han selv:

- Ganske personlig, jeg er klar over det, sa Støre.

Giske: - Budskapet nådde ikke hjem

Tidligere Ap-nestleder Trond Giske er også til stede på landsstyremøtet, og svarer følgende på Nettavisens spørsmål om hvorfor Ap gjorde det så dårlig i valget:

- Det skal vi diskutere her. Nå skal vi høre hva Jonas har å si, og så skal vi ha en åpen og ærlig diskusjon - så får vi dra konklusjonene etter det, sier Giske til Nettavisen.

Se videointervju med Giske:

- Fikk du gjort det du ønsket i valgkampen?

- Ja, vi har stått på det vi kan i valgkampen. Jeg tror ikke det er innsatsen det står på, men det er budskapet som ikke har nådd hjem hos velgerne. Og det nå vi lære av, for det er aldri velgernes feil når et parti gjør et dårlig valg. Det er vi som må endre oss hvis vi skal gjøre det bedre, sier han.