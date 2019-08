Støre mener Solbergs bomultimatum er oppsiktsvekkende

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener det statsministerens bomultimatum er en oppsiktsvekkende illustrasjon på en indre strid i regjeringen.

Støre sier han ikke vil kommentere alle detaljene i statsminister Erna Solberg og Høyres bompengeultimatum til de andre regjeringspartiene.

– Men vi merker oss at Frp umiddelbart sa seg mer fornøyd med denne skissen enn den forrige. Inntrykket er at dette er en skisse der det gjøres mer for bilen enn for miljøet og kollektivtrafikken, sier Ap-lederen.

Se Ernas ultimatum:

Støre mener at regjeringen med skissen sender en ekstraregning til kommunene midt i kommunevalgkampen, uten å ha konsultert dem. Det er han veldig kritisk til.

– Dette er nye utgifter som vil gå utover tilbudet til barn, unge og eldre, sier han.

MDG: Solbergs skisse setter byene i en umulig situasjon

MDGs talsperson Une Aina Bastholm sier til Nettavisen fredag kveld at hun er lite imponert over bompengeskissen til statsminister Erna Solberg.

- Med denne avtalen kan ikke hun garantere at nullvekstmålet holdes, sier Bastholm til Nettavisen - og fortsetter:

- Kommunene settes i en umulig situasjon, for mens bompengereduksjonen kan skje umiddelbart, vil kollektivutbyggingen først skje om noen år. Dette er ekstremt uredelig, mener jeg.

Bastholm mener Solberg overkjører byene fullstendig:

– I beste fall ender det nå med enighet om målet om å ikke få mer biltrafikk, men som samtidig svekker det viktigste virkemiddelet som vi vet fungerer, nemlig bompenger.

SV: Miljøfiendtlig og usosial

SV-leder Audun Lysbakken mener Venstre og KrF svikter klimaet, miljøet i byene og velferden dersom de går med på statsministerens bompengeskisse.

– Solbergs løsning kan øke biltrafikken inn til byene og hun kan komme til å undergrave målet om nullvekst i biltrafikken. Med denne løsningen vil det også bli vanskeligere for byene å bygge ut kollektivtrafikken som trengs for å sikre rein luft og veier uten kø, sier SV-lederen.

Han mener at statsministerens forslag til bompengeløsning bidrar til at kommunene selv må betale mer for bedre transport, og at det kan føre til at de må kutte i velferden eller droppe kollektivsatsing.

– Enten taper miljøet, eller så blir skolebarn, eldre og arbeidsfolk i kommunene bli taperne. Dette er derfor en miljøfiendtlig og usosial løsning, og langt mer urettferdig enn bompenger.

