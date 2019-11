Støre om Nav-skandalen: - Hvis Ap har gjort feil, må vi ta ansvar

Ap-lederen møter pressen dagen før statsråd Anniken Hauglie (H) kalles inn på teppet.

STORTINGET (Nettavisen): Arbeid- og sosialminister Anniken Hauglie (H) skal redegjøre for Nav-skandalen i Stortinget tirsdag klokken 10.

Se video-intervju med Støre øverst i saken!

Bakgrunnen for saken som har preget nyhetsbildet i én uke, er artikkel 21 i EUs trygdeforordning fra 2012.

Den sier at «et medlem som bor eller oppholder seg i en annen medlemsstat enn den staten som utbetaler ytelsen, skal ha rett til kontantytelser fra den utbetalende staten i samsvar med dennes lovgivning. Forordningen går foran nasjonal rett.»

I 2012 var det de rødgrønne med Jens Stoltenberg (Ap) ved roret, som styrte landet.

- Da må vi ta ansvar

- Hvilket ansvar har Arbeiderpartiet (Ap) for det du beskriver som «Nav-skandalen»?

- Nå må gjennomgangen vise hvordan dette oppstod, hvem som har handlet i de ulike tidsepokene - og skulle Ap ha gjort feil på sin vakt, må vi ta ansvar for det, sier Støre til Nettavisen.

- Det vi også må få klarhet i er, da man var klar over at det var feil lovtolkning, hva gjorde den sittende regjeringen med den kunnskapen, legger han til.

Les også Velkommen til galehuset EØS

HARDT PRESSET: Arbeids og sosialminister Anniken Hauglie (H) Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

- Må få en unnskyldning fra Norge

- Jeg vil gi statsråden anerkjennelse for at hun fra dag én sa hun ville komme til Stortinget og orientere. Så det må bli en gjennomgang av hvordan dette ble en sak, hvordan det ble oppdaget og ikke minst; så må alle de som er uskyldig dømt og fratatt sine penger, få pengene tilbake og en unnskyldning fra Norge. De er ofre for en skandale.

Se også:

Vil ha gransking

- Jeg kan ikke gi den nå, det er det vi må få mer greie på. Vi må ha en kjapp utredning, slik at de som har lidd urett, får en oppreisning. Og så må vi ha en gransking for å forstå hvordan dette har skjedd i de ulike leddene: Både regjeringen, Stortinget og domstolene har sviktet.

Om mistillit

- Hvem bør granske saken?

- Stortinget må ta sitt ansvar, men det får vi diskutere etter redegjørelsen tirsdag. De parlamentariske lederne skal møte stortingspresidenten tidlig i morgen, og vi får ta de diskusjonene i de forum.

Les også «NAV-ofrene» skrev under egenerklæring om at sykepengene bandt dem til Norge

- Både SV og Rødt vurderer mistillit mot Hauglie. Hva mener Arbeiderpartiet?

- Nå vil vi først høre statsråden, så får vi ta de diskusjonene i etterkant. Jeg vil ikke konkludere på forhånd, sier Støre til Nettavisen.