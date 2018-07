Store skader etter flere bilbranner på Bjørndal i Oslo

Totalt 34 personer er evakuert som følge av flere bilbranner på Bjørndal i Oslo lørdag morgen. I et garasjeanlegg er omkring ti kjøretøy skadet.

Politiet fikk først melding om en bilbrann på Åslandhellinga øst i Oslo klokken 5.26. Brannen spredte seg raskt til to andre biler og sørget for svært mye sort røyk på stedet.

Til sammen 34 personer fra flere nærliggende boliger ble derfor evakuert av politiet, mens andre beboere i området oppfordres til å lukke vinduene sine.

Klokken 6.40 melder politiet at brannen er slukket, men at de tre kjøretøyene har til dels store skader. Samtlige evakuerte har fått flytte inn i boligene sine igjen.

Brann i garasjeanlegg

Mens politiet og brannvesenet jobbet med brannen på stedet, tok det fyr i en annen bil på Nyjordstubben like i nærheten. Brannvesenet måtte derfor raskt omdisponere sine mannskaper.

Bilen står inne i et garasjeanlegg, og på Twitter skriver politiet at garasjeanlegget står i full fyr. Så langt er to biler utbrent, mens et titall kjøretøy har fått skader av varierende grad. Brannvesenet jobber klokken 6.45 fremdeles med slukking på stedet.

Ingen personer er foreløpig evakuert som følge av brannen på Nyjordstubben.

Trolig påsatt

Operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo politidistrikt sier at de mistenker at brannene er påsatt. Politiet har flere patruljer, inkludert hundepatrulje, på stedet. Det er også satt inn et politihelikopter i arbeidet.

– Vi leter etter personer som kan knyttes til brannene. Det er ingen konkrete funn som gjør at vi mistenker at brannene er påsatt, men det virker veldig tilfeldig at to biler i samme område plutselig skal ta fyr omtrent samtidig, sier Jøkling til NTB.

Politiet vil også ta beslag i en av de utbrente bilene på Åslandhellinga for å gjennomføre tekniske undersøkelser.

Det er ikke meldt om personskade i forbindelse med noen av brannene.

(©NTB)

Mest sett siste uken