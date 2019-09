Støre tar Raja i forsvar i Facebook-innlegg

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre forsvarer Venstre-profil Abid Rajas posisjon i presidentskapet på Stortinget, og roser hans oppgjør med snikislamisering.

I et internt notat til Frps stortingsgruppe, som NRK omtalte lørdag, skrev Per-Willy Amundsen at Abid Raja (V) er uskikket til å fortsette som Stortingets visepresident.

I notatet, som er gjengitt av kanalen , heter det at «Abid Rajas gjentatte angrep på Frp og vår partiledelse kaster lys over problemene med å samarbeide med et parti som Venstre i regjering». Amundsen konkluderer med at dette viser at Raja er uskikket som medlem av Stortingets presidentskap.

Søndag tar Ap-leder Støre Raja i forsvar. Han skriver i et innlegg på Facebook at han skal «holde seg unna samlivsproblemene i regjeringen», men at Rajas påpeking av hva begreper som snikislamisering kan være med på å skape, nettopp er slikt en visepresident i Stortinget bør markere.

FÅR STØTTE: Visepresident på Stortinget, Abid Raja, får støtte fra Jonas Gahr Støre. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

– Å løfte fram slike stemmer er en viktig del av å være ombudsmann – for alle oss på Stortinget – og ikke minst for én i Stortingets presidentskap.

Videre kommer han med et stikk til statsminister Erna Solberg om retorikken i regjeringen, og et lite dult til Venstre og Raja om regjeringssamarbeidet med Frp.

– Å holde politikere ansvarlige for hva vi sier og hvilke ord vi bruker er en viktig påminnelse, også i forhold til statsministeren, som ikke gjør annet enn å si at «hun ikke ville brukt de ordene», samtidig som hennes regjeringsmedlemmer gjør nettopp det – fortsetter å bruke de ordene, skriver Støre.

– Så blir det desto mer uforståelig at Abid Raja fortsatt ser Frp som Venstres naturlige partner i regjering. Men akkurat i denne sammenheng er det en annen sak, fortsetter han.

