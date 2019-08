Støre varsler at Ap ikke lenger kan støtte politireformen

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener norsk politi har utviklet seg i feil retning, og varsler at Arbeiderpartiet ikke lenger kan støtte nærpolitireformen.

Ap går dermed bort fra den største omleggingen av norsk politi, som partiet avtalte med Solberg-regjeringen i 2015, skriver VG. Reformen har ført til en omorganisering av politiet, der 27 distrikter har blitt til 12.

– Ideen med reformen var at politiet skulle bli bedre, men regjeringen har sviktet på flere områder, sier Støre til avisen.

Støre understreker at partiet i fjor sa at regjeringen hadde forlatt forliket, og at de har ventet på vedtatte forbedringer. Disse har ifølge Støre ikke kommet, og han mener derfor tiden er inne for å si at partiet ikke kan støtte reformen lenger.

Noe av årsaken til at reformen ikke har blitt slik den var tiltenkt, mener Støre dreier seg om mangel på lederskap. I denne perioden har det vært til sammen sju justisministre i Solberg-regjeringen, poengterer han.

Nåværende justisminister Jøran Kallmyr (Frp) mener det er vanskelig å ta Ap seriøst.

– Dette er typisk «Vingle-Jonas», spør du meg. Her prøver liksom Arbeiderpartiet å være et ansvarlig parti, og støtte store reformer sånn som Ap alltid har gjort, men så blir fristelsen til også å være et opposisjonsparti for stor, sier han.

Kallmyr understreker imidlertid at han tar de Ap-ordførerne som har kommet med konstruktiv kritikk seriøst.

