Støre: – Vi har et klart mål om å bli det største partiet

I skyggen av koronapandemien har Jonas Gahr Støre jobbet systematisk for å forberede Arbeiderpartiet på regjeringsmakt.

Han har en litt komplisert kaffebestilling. Det spilles pianojazz på anlegget. Rådgiveren er bekymret for at det kanskje er for borgerlige omgivelser.

NTB møter Ap-lederen til juleintervju på Åpent Bakeri i Ullevål hageby i Oslo, med god avstand mellom sitteplassene og et strengt koronaregime ved kassen når man bestiller.

Det har vært et merkelig år. Eller «et år for unntak og bekreftelse», som Støre formulerer det.

– Unntak i den forstand at vi har hatt nedstengning, korona og sosial distanse og er blitt stilt på prøve på en måte som ikke har skjedd i nyere tid, forklarer han.

– Men bekreftelse også fordi vi har vist noen kvaliteter ved Norge som jeg mener vi skal ta til oss.

Forberedelser

Koronakrisen har gjort det vanskelig å komme til orde som opposisjonsleder. Mens regjeringen har opptil flere pressekonferanser hver eneste uke for å oppdatere om virussituasjonen, er rommet begrenset for partipolitikk.

Støre mener krisen sånn sett har ført norsk politikk inn på et sidespor. Store diskusjoner er satt på vent. Men i skyggen av viruset har han brukt tid på en annen oppgave – nemlig å forberede Ap på valgseier i 2021.

– Jeg har brukt denne høsten til tre viktige oppgaver for oss, sier han.

Oppgave én var å få ferdig et programutkast, et arbeid Støre ledet selv.

Så fulgte oppgave to, som var å få på plass et alternativt budsjett for 2021. Der har partiet lagt viktige føringer for hvordan ideene fra programmet kan settes ut i livet.

Det tredje har vært nominasjonsprosessen. Der mener Støre at Ap nå har fått på plass et godt lag til stortingsvalget.

– Jeg føler vi nå har et ordentlig politisk prosjekt å gå til velgerne med inn i 2021, sier han.

Turbulens

Men det har vært noen turbulente måneder.

I august endte et bittert oppgjør i Trøndelag Ap med at Trond Giske trakk seg som kandidat til fylkesledervervet, to og et halvt år etter metoo-sakene som førte til at han gikk av som nestleder. Diskusjonen om ukultur og indre maktkamp hang tungt over fylkesårsmøtet.

En drøy måned senere gikk Jan Bøhler til Senterpartiet, og en hard nominasjonskamp fulgte i Oslo.

Samtidig har Ap fortsatt å falle på målingene gjennom hele høsten – fra et nivå på rundt 24 prosent i august til rundt 21 prosent i desember.

– Det er bare å si at det er et altfor lavt tall. I starten av koronaen gikk vi opp. Så har vi hatt siste rest av interne ting som har dominert oppmerksomheten, som ikke har handlet om politikk. Men jeg opplever at det er ryddet opp i, sier Støre.

– Jeg tar målinger på lavt 20-tall på fullt alvor. Men jeg har samtidig en ro og tro på at vi nå har lagt et opplegg, en strategi og en retning som kan løfte oss.

Statsministerkandidat

En tilleggsutfordring for Støre er Senterpartiets spektakulære suksess.

Sp har skutt i været som en rakett på målingene og er største parti i flere desembermålinger, foran både Ap og Høyre. Det har fått diskusjonene til å gå høyt om Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum som mulig ny statsministerkandidat.

Men Støre har ingen plan om å tre til side nå.

– Planen er å løfte Arbeiderpartiet til å være i posisjon til å ta det ledende ansvaret i regjering, sier han.

– Er det naturlig at det største partiet i et regjeringssamarbeid har statsministeren?

– Svaret du får fra meg, er at Arbeiderpartiet har som ambisjon og klart håp å bli det største partiet, og vi har en klar statsministerkandidat, sier Støre.

– Er det et absolutt krav at Ap skal ha statsministeren hvis dere går inn i en regjering med flere partier?

– Svaret mitt er det samme. Vi har et klart mål om å bli det største partiet, være det ledende partiet i et nytt flertall, og ha statsministeren.

