Støre vil ikke stille seg i veien for Giske

Trøndelag må selv avgjøre hvem som skal fronte fylkeslaget videre, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

– Trøndelag avgjør valg av sin ledelse og hvem de vil at skal fronte det fylket inn på 2020-tallet. Det er deres valg, sier Støre til NTB.

Han har ingen planer om å stille seg i veien for partidemokratiet.

Bakteppet er en artikkel i Adresseavisen mandag der avisa skriver at Giske er favoritt når Trøndelag Ap skal velge fylkesleder i mars.

Giske selv ønsker ikke å kommentere saken og har ikke svart på om han vil stille som kandidat. Det er heller ikke avklart om sittende fylkesleder Per Olav Skurdal Hopsø ønsker gjenvalg.

Turbulent tid

Støre understreker for sin del at Trøndelag Ap har vært igjennom en turbulent tid.

– De har en fylkesledelse i dag som har måttet ta ansvar, og som har tatt ansvar på en måte som jeg mener det står stor respekt av. Men nå får de avgjøre dette gjennom sine lokale prosesser, og sånn er det, sier Støre til NTB.

Han utelukker ikke at Giske kan få en mer aktiv rolle i partiet fram mot valget i 2021.

– Vi trenger at alle valgte i Arbeiderpartiet bidrar og trekker i samme retning og bruker kompetansen sin der den er etterspurt og der den trengs, sier Støre.

– Og alle trengs, fortsetter han.

Metoo

Giske gikk av som nestleder i Arbeiderpartiet i januar 2018 i kjølvannet av varsler om seksuell trakassering og upassende oppførsel.

Arbeiderpartiet konkluderte i etterkant med at Giske i flere av sakene hadde brutt partiets interne retningslinjer mot seksuell trakassering. Giske har beklaget flere av sakene, men også bestridt innholdet i enkelte av varslene.

Da Trondheim Ap allerede i fjor foreslo å ta Giske inn i fylkeslagets ledelse, utløste det mye debatt. Så dukket VGs såkalte dansevideosak opp i februar, og valgkomiteen valgte å vrake Giske.

VG er i ettertid felt i Pressens Faglige Utvalg for sin dekning av videoopptaket fra Bar Vulkan.

Fornøyd med ny ledertrio

Støre håper for sin del at personkonfliktene i Arbeiderpartiet nå skal være et tilbakelagt stadium.

– I dag fungerer ledelsen i Arbeiderpartiet slik som jeg ønsker at den skal fungere. Det har ikke vært slik til alle tider i min tid som leder, konstaterer han.

Støre legger ikke skjul på at det var samarbeidsproblemer i ledertrioen da Trond Giske og Hadia Tajik var nestledere. Men nå mener Støre at det fungerer veldig bra. Bjørnar Skjæran kom inn som ny nestleder etter at Giske gikk av.

– Vi har en veldig god tone i denne ledelsen, sier Støre.

– Vi utfyller hverandre veldig godt. Og jeg opplever at jeg nå har den støtten jeg trenger i ledelsen, som jeg ikke har følt i alle år, sier han.

(©NTB)