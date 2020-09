Storm i nord - men her fortsetter finværet

De neste døgnene blir det variert vær i landet. I Nord-Norge er flere farevarsler sendt ut.

- Det er et lavtrykk nær Island, som vil utvikle seg til et stormsenter i løpet av det neste døgnet. Det er relativt dårlig nytt for særlig Nordland og Troms, og det er en god del farevarsler ute.

Det forteller statsmeteorolog Martin Granerød til Nettavisen søndag kveld.

Han kan melde om noen våte, og vindfulle dager i Nord-Norge de neste dagene, og det er sendt ut en rekkefarevarsler om storm, kraftig vind og nedbør.

Kraftig vind og nedbør

Sterkest vind blir det nord i Nordland, mens det fra nord i Midt-Norge kan ventes mye nedbør. Et gult farevarsel om kraftige vindkast er ute for Nordland og Troms fra mandag ettermiddag til tirsdag morgen. Det kan blant annet bety at strømforsyningen kan påvirkes og stengte veier.

«Sikre løse gjenstander. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger», er rådet fra meteorologene.

Samtidig er det ute gult farevarsel om mye regn flere steder - opptil 100 millimeter fra søndag kveld og mandag. NVE advarer også om store nedbørsmengder og har ute farevarsler om flom i nordre deler av Trøndelag og jord- og flomskred også oppover i nord-Norge fra søndag, grunnet store nedbørsmengder.

- Det ser ut som det blir en god del regn fra Namdalen i gamle Trøndelag og nordover til Nordland og Troms, forteller Granerød.

20 grader

Lenger sør i landet har derimot flere fått glede seg over noen fine høstdager, og det fortsetter for mange litt til.

I vest blir det imidlertid en del skyer, og også på kysten av Møre- og Romsdal vil det også kunne komme opp i en liten til full storm mandag.

Østafjells ventes derimot noe mer sol, og her er det også ute gult farevarsel om skogbrann. Tilbringer du dagene i Oslo, kan du glede deg over et par dager til med ganske høye temperaturer, før det trolig snur igjen onsdag.

- De høye skyene du ser i Oslo nå vil nok bli liggende litt. Nå er det ganske tykt slik at sola ikke skinner gjennom, men i morgen er det lov å håpe på at det blir litt tynnere. Da vil vi kanskje kunne få temperaturer opp mot 18 til 20 grader, sier Granerød.