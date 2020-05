Storm mot NRK: Derfor var «Festen etter fasten» et viktig program

Var det grunn til å reagere på NRKs id-feiring? Ja, det var det. Men mest positivt.

NRK har fått flere reaksjoner på programmet «Festen etter fasten» på søndag.

Mandag hadde Kringkastingsrådet mottatt over 90 reaksjoner, bare to av dem positive. Nå nærmer det seg 400, mange støttende, men fremdeles er flertallet negative, sier rådets sekretær Erik Skarrud til bladet Kampanje.

Ett av nettstedene som har reagert negativt, er Resett.no. I en tittel gjør de et poeng av at den flerkulturelle avisen Utrop støtter NRK, samtidig som de selv får støtte fra staten:

«Statsstøttet avis: Kun et lite mindretall islamhatere reagerte negativt på NRKs ID-feiring», heter det fra Resett.

LES OGSÅ: Thriller i Stortinget - ingenting er avgjort

La meg da få presisere at Nettavisen aldri har fått statsstøtte. Men også herfra vil jeg mene at «Festen etter fasten» var et godt og hyggelig program. Det var også et program som betydde svært mye for mange muslimer, som følte seg sett, anerkjent, regnet med.

Men jeg er uenig i Utrops påstand om at det bare var «islamhatere» som reagerte negativt. Det er helt unødvendig å hevde det.

Jeg tror mange var negative fordi de er redde, eller begrunnet usikre. Islam har, for å si det sånn, ikke noe særlig godt rykte på seg.

Det er mange årsaker til det. Terrorgrupper, halshogging av homofile, kvinneforakt, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er bare stikkord.

Og folk som er negative til slikt er ikke nødvendigvis «hatere». Det kan være helt vanlige folk som forbeholder seg retten til å være kritisk til noe de har sett, hørt eller lest.

Men nettopp derfor er det viktig å vise fram at også vanlige muslimer - selvsagt - er helt vanlige folk. Og vi må klare å ha to tanker i hodet samtidig.

HELT VANLIG MUSLIM: TV 2- reporter Kadafi Zaman var med i programmet, og fortalte at han likte å få penger og presanger da han var barn. Foto: TV 2

Det er viktig å ha et kritisk blikk mot islams negative sider. Det har Nettavisen vært, og er fremdeles. Vi har for eksempel gått skarpt i rette mot begrepet «islamofobi» - som forsøker å sykeliggjøre helt vanlig og nødvendig religionskritikk.

LES OGSÅ: Begrepet islamofobi må skrotes

Religionen islam må tåle akkurat den samme kritikken som kristendommen i sin tid fikk - og som gjorde at den langsomt, langsomt forandret seg. Derfor har vi også flere skribenter som selv er muslimer, og som kan kritisere islam innenfra.

Men også dette er viktig:

Skal du ha troverdighet som kritiker, må du også kunne se og anerkjenne det positive. Ingen gidder å lytte til en som bare er sur hele tida.

Og hva som skulle være negativt med at familie og venner samles for å gi hverandre gaver og spise og drikke og feire at en lang fasteperiode er over, fatter jeg rett og slett ikke.

Jada, det kan godt være at det er dustete å faste. Men det skader strengt tatt ingen andre enn dem selv.

Og dette er uansett ikke å glatte over eller feie under teppet islams negative sider, som NRK er kritisert for. Dette er å feire det gode, det glade, det positive - når det er anledning til det. Dette er en ganske alminnelig anerkjennelse: Kristne elsker julaften. Muslimer elsker id.

Å anerkjenne det positive gir oss faktisk kred og troverdighet når vi i neste omgang vil kritisere de negative sidene ved islam.

Derfor var også «Festen etter fasten» et viktig program. Av det jeg selv likte, vil jeg trekke fram intervjuet med hiphop-danseren Mona Berntsen, som ikke bare har danset med folk som Justin Bieber, Madonna og Justin Timberlake.

Hun har også den egenskapen å være halvt norsk, halvt marokkansk. Og nettopp de som vokser opp i en praktisk, tokulturell hverdag kan ha skaffet seg erfaringer som blir verdifulle for oss. Det blir flere og flere av dem, og de kan utvilsomt fortelle oss ting vi ikke har tenkt på før.

Les flere kommentarer av Erik Stephansen

Så må selvsagt NRK passe på så ikke programmet blir for rosenrødt. Eller for søtt, i dobbel forstand. Da blir det kjedelig. Selv de søteste julesendingene har med seg Piken med svovelstikkene. På TV handler det ofte om kontraster.

Som det også gjør på de fleste av livets områder, i familien, blant venner, og på jobben:

Skal vi komme noen vei, må vi kritisere det negative - og løfte fram det positive.