Storm mot statsråden i NRK-studioet: Hvorfor dro du på en privat kaksetur?

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H) må svare for koblingen til oljefondsjef Nicolai Tangen.

Den nye oljefondsjefen, Nicoai Tangen, som er god for drøye syv milliarder kroner, har spandert en luksustur på flerfoldige millioner kroner på en rekke samfunnstopper.

VGs avsløring har satt sinnene i kok og skapt furore gjennom helgen.

Tangens tre dagers luksus-seminar i USA i fjor høst var også tema i Politisk Kvarter på NRK mandag.

For en av de mange næringslivstoppene som deltok var tidligere næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

- Det var to interessante dager. (...) Jeg ble bedt om å delta i et panel som næringsminister og mente det var relevant, sier statsråden, som innrømmer at han burde vært mer åpen om deltakelsen.

Tajik: - Hvorfor ringer det ingen bjeller?

Det fikk Aps finanspolitiske talskvinne Hadia Tajik til å fyre løs:

- Statsråden sier turen ble journalført, og det skulle bare mangle! Loven krever det. Det som er foruroligende er at det ikke var noen varsellamper hos Isaksen over at en milliardær inviterer til et lukket privat luksus-arrangement, hvor premisset er at ingen skal dele bilder eller informasjon på sosiale medier, sier Tajik.

- Når turen så i ettertid blir kjent, innrømmer han at han burde vært mer åpen.

- Jeg burde forsikret meg om at dette stod på programmet, innrømmer Røe Isaksen.

- Men det er en viktig del av det å være næringsminister å møte norsk næringsliv, sier han - og avviser at dette var en tre dagers fest.

Nicolai Tangen er ny sjef i Oljefondet, Statens pensjonsfond. Foto: Nina E. Rangoy (NTB scanpix)

Vedum: - Gigantisk smøretur

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier dette er en gigantisk smøretur.

- Når statsråden ikke velger å opplyse om denne turen, påspandert av en milliardær, er det helt utrolig! Her burde alle varsellamper lyst. Alle de toppfolkene som deltok, burde skjønt at dette var feil.

Røe Isaksen sier han ikke har hatt noen påvirkning på ansettelsen av Tangen som ny oljefondsjef.

Tar selvkritikk

Likevel tar han selvkritikk:

– Da Tangen ble ansatt som Oljefond-sjef, så burde jeg allerede da, ha oppgitt dette i blant annet Stortingets gaveregister. Da kom spørsmålene på hva slags type arrangement det var. Dette var midt under koronakrisen, og på den tiden jeg selv var i isolat. Det er ingen unnskyldning, men det er grunnen til at jeg ikke gjorde det før nå, sa Isaksen.

Statsråden sier han burde ha forsikret seg om at deltakelsen ble ført opp på hans offentlige kalender, noe den ikke ble.

– Så de to tingene kan jeg ta selvkritikk på. Men jeg mener fortsatt det var en rimelig vurdering som næringsminister, når jeg også var i panelet, å delta.

Men det beroliger ikke Aps nestleder:

- Det alle lurer på er hvorfor du dro på en privat kaksetur som statsråd, sier Hadia Tajik.

Nicolai Tangen skal etter planen tiltre stillingen i begynnelsen av september 2020.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener alle varsellamper burde blinket. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Inhabil

Også regjeringsadvokat Fredrik Sejersted deltok på seminaret.

Hans nære vennskap til Nikolai Tangen vil gjøre Sejersted inhabil i saker som gjelder Tangen.

– Hans nære vennskap til Nikolai Tangen vil gjøre Sejerstad inhabil i saker som gjelder Tangen, sier statsminister Erna Solberg (H) i en uttalelse via Statsministerens kontor.

– Det er ikke anledning til å ta imot gaver, reiser, hotellopphold, bevertning eller andre fordeler som er egnet til, eller som av giveren er ment, å påvirke det vi gjør i jobbene våre, sier hun videre.

Tangen spanderte reisen da avtroppende oljefondssjef Yngve Slyngstad deltok på Tangens USA-seminar i fjor, fem måneder før Tangen selv ble utnevnt til sjef i oljefondet. Nå vil Norges Bank undersøke om reisen Slyngstad var med på i november i fjor, var i tråd med bankens etiske regelverk.

Regjeringsadvokat Sejersted var også invitert til USA-seminaret.