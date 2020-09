Stormen som var en flau bris

Tyskerne flyr i flint etter at 400-500 demonstranter greide å ta seg opp på Riksdags-trappa.

Av Asbjørn Svarstad, journalist med base i Berlin

Men det var altså ikke snakk om at anti-korona-demonstrantene - på folkemunne «covidioter» - inntok parlamentet med sine skrullete paroler og faner fra tidligere tider.

Naturkristne, vaksinemostandere og reinspikka nazister

«Stormen på Riksdagen» skjedde lørdag ettermiddag. Om lag 40.000 motstandere mot virus-tiltakene gikk - maskeløse - gjennom Berlins gater, blant dem alt fra naturkristne via veganere og vaksinemotstandere til riksborgere og reinspikka nazister.

En større gruppe ble stående foran Forbundsdagen - som holder til i den bygningen som heter «Riksdagen», hvor ulike aktivister ropte ut sine paroler gjennom et mobilt høyttaleranlegg.

En ung kvinne gikk fram og fortalte at hun - «fra sikre kilder» - hadde fått vite at Donald Trump akkurat var landet i Berlin.

Den amerikanske presidenten skulle under et topphemmelig opphold sørge for fred i hele verden.

Så nå trengte Trump all støtte han kunne få.

Trumps signal om klar bane

Derfor ville kvinnen at folk skulle rive ned sperringene og løpe fram til trappa foran parlamentsbygningen. Det at de befant seg på trappa, skulle være signalet til Trump om at tyskerne står på hans side. Skjønner?

Å velte sperringene var ingen heksekunst, og siden ingen hadde ventet at noen ville bevege seg i den retningen, så var det heller ingen politifolk til å stoppe dem.

Tre mann tok tak

Majoriteten nøyde seg med å bli stående der med sine besynderlige faner, mens en gjeng med aggressive karer forsøkte å komme seg forbi TRE enslige politifolk, som fortvilet slo om seg med stavene sine - og på den måten greide å holde mobben på avstand.

Hadde covidiotene kommet seg forbi dem, ville det likevel ikke skjedd noe som helst - for innenfor hadde flere dusin med betjenter fra forbundspolitiet for lengst låst alle dører.

Hvis noen hadde trodd at gatas parlament bare kunne spasere inn i Riksdagsbygningen og overta regjeringsmakten i Tyskland, så ble de vel grenseløst skuffet. Men stuntet gikk viralt, og opptrinnet ble plutselig feiret som «Stormen mot Riksdagen».

Omsider hadde Folket vist Dem Der Oppe hvor skapet skal stå.

Ubehagelige minner

Bildene av nazityper med svart-hvit-rød-faner og rikskrigsflagg fra keisertida, får frem ubehagelige minner i de fleste tyskere.

Tyskere med flagg fra Det tyske keiserriket med bilder av USAs president Donald Trump foran Brandenburger Tor i Berlin forrige lørdag. Foto: Michael Sohn (AP/NTB scanpix)

For det er ikke første gang at nettopp Riksdagen blir misbrukt til politiske formål.

Den 27.februar 1933 brant det i bygningen. Etterpå ble den nederlandske kommunisten Marinus van der Lubbe dømt for brannstifting og henrettet.

I våre dager vet vi at de virkelige brannstifterne var en bande SA-folk, som kom seg inn gjennom en tunnel fra Hermann Görings villa på den andre siden av gata. Disse ble i sin tur myrdet, da Hitler året etterpå gjennomførte sitt blodige oppgjør med SA-sjefen Ernst Röhm og hans støttespillere.

Terror-påskudd sikret makten

I det nye parlamentet som ble valgt få dager etter brannen, var ikke nazistene i nærheten av eget flertall. Men ved å erklære riksdagsbrannen som et terroristisk angrep på staten, fikk Hitler gjennom at han kunne regjere etter de reglene som trer i kraft når statens selvstendighet er truet. Han fikk med andre ord diktatorisk makt - og han visste å bruke den.

De sosialdemokratiske og kommunistiske medlemmene av Riksdagen ble kastet ut av parlamentet og partiene deres forbudt. Slik ble sluttstreken satt for det første tyske demokratiet, med de fatale følgene som det fikk. Og dette var en lærepenge som mange - heller ikke i våre dager - kommer til å glemme så lett.

Generalene som løy for et helt folk

«Dolkestøt-legenden» - den som handler om at Tyskland tapte Den første verdenskrig på grunn av svik på hjemmefronten - var et paradigme som førte landet ut i en ny verdenskrig. Frontsoldatene trodde i ramme alvor på sine generalers løgner, da disse påsto at krigen ikke ble tapt på grunn av militære nederlag, men rett og slett fordi at mange nødvendigheter ikke ble levert hjemmefra.

Så mens alle anstendige, tyske menn gjorde sin plikt og satte livet på spill - eller stupte - ved fronten, benyttet jøder, sosialdemokrater og kommunister anledningen til å falle dem i ryggen og å utplyndre nasjonen.

Det påståtte sviket

Dette påståtte sviket førte i sin tur til den forhatte Versailles-traktaten, der Tyskland ble gitt skylda for Den første verdenskrig og derfor ble ilagt å betale digre beløp i erstatning til Belgia og Frankrike (samt bli fratatt store landområder i dagens Polen).

Hitler overtok «Dolkestøt-legenden» og etter hvert var den blitt til en etablert sannhet for veldig mange tyskere. Ved å dyrke frem en voldsom bitterhet, og gi seg selv en nasjonal offer-rolle, ble det også enkelt å få oppvoksende slekter med på kravet om omkamp - og revansj - over de franske arvefiendene. Resultatet kjenner vi.

En politisk orkan

En flau berlinsenator for indre anliggende har siden vindpustet ved Riksdagen stått i en politisk orkan.

Fra alle kanter vil kritikere gjerne vite hvordan han - mannen som i utgangspunktet forsøkte å forby demonstrasjonene fordi han ventet «antidemokratisk deltakelse» - kunne sende ut 3000 politifolk, og så helt glemme å beskytte flanken.

De tre arme betjentene som sto alene og forsvarte adgangen til Forbundsdagen, er utnevnt til medienes helter, blitt tatt imot av presidenten og foreslås nå til en høy utmerkelse.

Uka gjennom har det knapt vært et politisk debattprogram hvor hendelsen ikke sto på dagsorden - som var den viktigere enn selve viruskrisa og alle følgevanskelighetene.

Verbale ørefiker fra presidenten

President Frank Walter Steinmeier rykket ut med verbale ørefiker til alle ikke-nazister som fant på å gå i tog sammen med åpenlyse antidemokrater.

Han mener at ingen skikkelige mennesker marsjerer under nazi-faner og -paroler, samme hvor skeptiske de måtte være til regjeringens koronatiltak - og at de på den måten løper ekstremistenes ærend.

Tusenvis av demonstranter samlet seg forrige lørdag i sentrum av Berlin. Foto: Michael Sohn (AP/NTB scanpix)

Hun som i utgangspunktet kom på å rive ned politisperringene, forklarer i et intervju med Tagesspiegel at Donald Trump virkelig befant seg i Berlin.

Kilden hennes hadde påvist hvordan flagget på den amerikanske ambassaden nå er hengt opp på en uvanlig måte og belysningen inn til bakdøra er endret - slik som det alltid skjer når presidenten kommer på hemmelig besøk.

Hun synes faktisk at det er helt korrekt å omtale «stormen» som «en stor seier».

Frykten for at inntrykket av en «storm» skal feste seg, er nok alvorlig overdrevet - men det er greit å kjenne bakteppet for at en flau bris kan utløse så mye panikk.