Stormy Daniels viser fram tegning av mann som hun sier truet henne til taushet

Pornostjernen Stormy Daniels, som sier hun hadde sex med Donald Trump, har laget en tegning som viser en mann hun hevder truet henne til taushet.

Stormy Daniels stilte tirsdag opp på ABCs program «The View». Der presenterte hun en tegning av en uidentifisert mann som hun sier truet henne på en parkeringsplass i Las Vegas til å holde tett om det angivelige forholdet.

Daniels, som egentlig heter Stephanie Clifford, sier hun ikke anmeldte den påståtte trusselen i 2011 fordi hun var redd. Hennes advokat har kunngjort en belønning på 100.000 dollar for opplysninger som kan føre fram til identifisering av mannen på tegningen.

Daniels sier hun hadde sex med Donald Trump i 2006 og at Trumps personlige advokat Michael Cohen betalte henne 130.000 dollar bare noen dager før valget i 2016, for å holde tett om det påståtte seksuelle forholdet.

Daniels sier til ABC at hun er «ferdig med å bli herset med». Hun er lei av å bli truet og det er derfor hun nå står fram, sier hun. Hun sier også at hun ikke ønsker å bli kjent for sitt forhold til Trump.

Cohen har innrømmet å ha betalt beløpet til Daniels. Trump nekter både kjennskap til betalingen og for å ha hatt sex med pornostjernen.

Det var i et intervju med TV-programmet "60 Minutes» 25. mars at Daniels fortalte at hun hadde ubeskyttet samleie med Trump en gang i 2006.

