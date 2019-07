Storstilt politijakt på drapsmistenkte ungdommer i Canada

POLITIJAKT: Canadisk politi har innledet en storstilt jakt på 18 år gamle Bryer Schmegelsky og 19 år gamle Kam McLeod etter at de mistenkes for å ha drept to unge turister og en 64 år gammel mann. Foto: Darryl Dyck (The Canadian Press via AP)

Canadisk politi har innledet en storstilt jakt på to ungdommer som mistenkes for å ha drept to unge turister og en 64-åring.

64 år gamle Leonard Dyck ble funnet drept på en rasteplass i British Columbia nordvest i Canada 19. juli. Et par kilometer unna, nær landsbyen Dease Lake, fant politiet den utbrente bobilen til 18 år gamle Bryer Schmegelsky og 19 år gamle Kam McLeod. De to ungdommene ble etterlyst, og en storstilt politijakt ble innledet. Onsdag ble de siktet for drapet på Dyck. Canadisk politi mistenker også de to tenåringene for ha drept to turister, den australske 23-åringen Lucas Fowler og hans 24 år gamle amerikanske kjæreste Chynna Deese. De to ble funnet drept 15. juli, sør for den populære utfartsstedet Liard Hot Springs, 470 kilometer nordøst for Dease Lake. Lang kjøretur Det siste sporet etter Schmegelsky og McLeod ble funnet i Manitoba-provinsen mandag, hele 3.000 kilometer lenger sørøst i det vidstrakte landet. Canadisk politi bekrefter en bil som ble funnet brennende, en Toyota RAV, knyttes til de to drapsmistenkte ungdommene. – Vi kan nå bekrefte at denne bilen er den samme bilen som de to mistenkte har benyttet, het det i en kunngjøring fra politiet onsdag kveld. – Vi har mottatt en rekke tips og opplysninger i løpet av kvelden, og vi ber fortsatt om bistand fra publikum, sa en talskvinne for politiet, Julie Courchaine. Leter rundt småby Politiet konsentrerer nå letingen rundt småbyen Gillam, der det bor knappe 1.300 mennesker. Innbyggerne advares mot å søke kontakt med de to unge mennene. – Dersom dere ser dem – ikke gjør noe – ikke søk kontakt – ring straks 911 eller det lokale politiet, lyder politiets oppfordring. Gillam-området består av sump og tett skog og får til tider besøk av isbjørn, forteller borgermesteren Dwayne Forman til CBC. – Det går bare én vei inn og én vei ut, sier han, noe som bør gjøre politiets leting etter de to tenåringene enklere. (©NTB)