Stort flertall tror stenging av barnehager og skoler virker

86 prosent av de spurte mener stengingen av barnehager og utdanningsinstitusjoner vil ha virkning i bekjempelsen av koronaviruset, ifølge en ny undersøkelse.

Den samme andelen mener også at det var riktig av regjeringen å videreføre alle nåværende koronatiltak til etter påske, ifølge undersøkelsen gjennomført av Ipsos.

Over halvparten (56 prosent) mener at forbud om å overnatte på egen hytte som ligger i annen kommune enn hjemstedskommunen, i stor grad vil virke i bekjempelsen av koronaviruset.

Mener bedrifter må bidra

Så godt som alle, 97 prosent, mener det er viktig at også norske bedrifter nå tar samfunnsansvar i den situasjonen vi står overfor. Blant annet mener 28 prosent at bedriftene kan gjøre det ved å ikke betale utbytte til eierne.

Andre bedriftstiltak som de spurte mener vil hjelpe, er redusert husleie til virksomheter som leier (21 prosent), å legge om til produksjon av nødvendig utstyr for å hindre smitte (19 prosent) og ved å ansette permitterte midlertidig (15 prosent).

Over halvparten har redusert forbruket

Samtidig oppgir 56 prosent at de allerede har redusert forbruket sitt generelt på grunn av koronasituasjonen. Tre av fire sier at de nå er sjeldnere i dagligvarebutikker, men bare to av ti sier at de har vurdert å gå over til å handle alle dagligvarer på nett.

Neste halvparten (45 prosent) sier at koronaviruset har ført til at de ikke lengre handler mat i løsvekt

To av ti oppgir at de på grunn av koronaviruset nå har økt egen netthandel generelt.

