Stort funn i Egypt: Funn av eldgammel mumie med gulltunge

Mumien skal være 2.000 år gammel.

I det siste har arkeologer gjennomført utgravninger i tempelet Taosiris Magna i Alexandria i Egypt. Under utgravingen ble flere gravsteder undersøkt, og da ble det oppdaget en mumie med en noe spesiell tunge. Den var nemlig laget av gull. Tunga har blitt plassert i munnen etter at vedkommende var død.

Turist og antikvitet-departementet i Egypt skriver i en uttalelse av utgravingen er et samarbeid mellom egyptiske og dominikanske arkeologer fra universitetet i Santo Domingo.

Oppdaget 16 graver

Det var Kathleen Martinez som ledet utgravningen, og hun opplyser at de oppdaget 16 gravsteder under søket. Gravene var hugget ut i stein på en måte som var populær under Egypts gresk-romerske periode.

Videre i uttalelsen står det at gulltungen med stor sannsynlighet ble plassert i den avdødes munn for å forsikre at han eller hun kunne snakke i livet etter døden. Dersom den døde møtte på Osiris, gud av underverdenen, måtte han eller hun ha mulighet til å snakke.

Live Science skriver at det er ukjent hvorfor tungen var laget i gull, og om personen hadde talefeil eller problemer med språket da vedkommende var i live.

Flere viktige funn

Martinez forklarer at blant de viktigste tingene som ble funnet var to mumier som bidro til preserveringen av rester av papyrusruller, og deler av en kartong som inneholdt forgylte dekorasjoner som viste guden Osiris. Den andre mumien skal ha båret en krone, dekorert med horn og en kobraslange.

Arkeologene skal i tillegg ha funnet en kvinnelig begravelsesmaske, åtte gullflak som representerer bladene til en gyllen krans, og åtte marmormasker.

Departementet legger til at gruppen har de siste ti årene gjort flere viktige arkeologiske funn, som blant annet endret synet på tempelet. Det har tidligere blant annet gjort funn av flere mynter med bilde og navn tilhørende Cleopatra.

