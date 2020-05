Stort jordskjelv på Kreta

Amerikanske US Geology service melder at de har målt et jordskjelv med en styrke på omkring 6,5 lørdag ettermiddag.

Jordskjelvet skal ha skjedd ved den greske øya Kreta. Det skal ha vært omkring 15-17 kilometer dypt. U.S Geological Service skriver på Twitter at skjelvet hadde en styrke på 6,6, mens den ifølge European Mediterranean Seismological Centre (EMSC) var på 6,5. USGS skriver på sine nettsider at de vurderer det slik at det er liten eller ingen fare for befolkningen, og liten eller ingen fare for skred eller flodbølge. - Lite eller ingen jordskred er forventet, men noen jordskred kan forekomme i svært mottagelige områder, skriver de og fortsetter: - Antallet mennesker som bor nær områder der jordskred kan forekomme er lav. FLERE: Dette bildet viser omfanget av det store jorskjelvet kontra flere små skjelv. Foto: Eartquaketrack Det geofysiske instituttet i Aten, som setter dybden på skjelvet til 15 kilometer, sier skjelvet rammet klokka 15.51, lokal tid (14.51, norsk tid). Skjelvet kunne merkes også i andre deler av Hellas og i Albania, skriver EMSC på Twitter. Et etterskjelv med en styrke på omkring 4,4 rammet 10 minutter senere cirka 102 kilometer unna øya, opplyser instituttet. Kreta er den største greske øya, og den femte største i Middelhavet. Øya er særlig kjent som et turistmål.