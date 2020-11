Stort smitteutbrudd på grunnskole: - Har ikke kontroll

Et stort smitteutbrudd på Oslo-skole vekker bekymring.

Flere elever og lærere har fått påvist koronasmitte på Nordpolen skole som ligger i bydel Sagene i Oslo. Lokalavisen Sagene Avis erfarer at man ikke har kontroll på utbruddet.

- Det stemmer at det er et utbrudd på Nordpolen skole. Samlet har 14 personer, elever og ansatte, fått påvist smitte av covid-19, bekreftet bydelsdirektør Morten Sanden, like etter klokken 22.00 fredag kveld, til Sagene Avis.

Barnetrinn rammet hardt

Lokalavisen opplyser spesifikt at én klasse på barnetrinnet har blitt rammet ekstra hardt. Seks elever i den samme klassen være bekreftet smittet. Det er elever og ansatte fra 2. til 4. trinn som skal være rammet, og nå er det en sterk bekymring i bydelen over at de unge kan ha smittet flere utenom skolen gjennom diverse fritidsaktiviteter, skriver Sagene Avis.

Nå venter flere svar på sine tester, og derfor kan utbruddet bli enda større. Mange har allerede blitt kontakt av smittevernteamet i Bydel Sagene, og fått beskjed om at de må rett i karantene, opplyser avisen.

Svært strenge tiltak

Oslo kommune er for øyeblikket i en sosial nedstengning, hvor nesten alt er stengt. Ungdomsskoler og videregående skoler er satt på rødt nivå, men foreløpig er barnehager og grunnskolen fortsatt organisert på et gult nivå. Nylig gikk imidlertid Oslos byrådsleder Raymond Johansen og advarte om at skoler og barnehager i Oslo kan bli stengt, hvis ikke smitten begynner å synke i hovedstaden.

- Vi har vurdert alle arenaer hvor vi kan se at ungdom fra 13 til 19 år møter hverandre, og som vi kan kontrollere. Da er det fritidsaktiviteter, idrett, fritidsklubber og skole. Men hvis det er ansamling av ungdom på kjøpesentre, så har vi ikke direkte tiltak der i den verktøykassa vi i dag råder over, sa Johansen etter at tilbudene for ungdommen i den aldersgruppen ble stengt i forrige uke.

