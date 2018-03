Stort snøras over E39 i Sogn og Fjordane

Promotion med annonselenker Vårsalg Boozt

Et fem meter høyt snøras har gått over E39 ved Hornindalsvatnet i Sogn og Fjordane. Ingen skal være tatt av raset, men det er satt i gang søk på stedet.

HORNINDAL (Firda): Vest politidistrikt meldte om raset ved 7.15-tiden søndag morgen. Snøraset sperrer hele europaveien ved Sætra. Hovedredningssentralen varslet like før klokka 8 at det var startet søk på stedet.

- Dette er stort skred, det er mellom 50 og 60 meter bredt og over 5 meter høyt, Terje Magnussen i Vest politidistrikt til Bergens Tidende.

Overfor Firda bekrefter politiet at veien ikke kommer til å bli ryddet søndag, og at det heller ikke er noe som tyder på at noen er tatt av raset.

BREDT: Raset anslås å være mellom femti og seksti meter bredt. Foto: Redningshelikopteret

- Vi har helikopter inne i området og har prøvd å søke i raset, men det er ennå ikke signal på at personer er tatt av skredet, sier Magnussen til Firda.

Han opplyser videre at det er stor skredfare i området og at det tidligere har gått et stort skred i området.

- Det er fare for nye ras i området. Geologen som har vurdert faren for nye ras ser at det er mer snø som henger lenger oppe i fjellet, sier Magnussen til NTB.

Vegvesenet har satt opp omkjøring på strekningen.

