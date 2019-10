Stortinget: - Mazyar Keshvari får ikke godtgjørelse mens han soner bedrageridommen

Men det er ikke noe i veien for at han kan komme tilbake til Stortinget etter soning.

Bedrageridommen mot stortingspolitiker Mazyar Keshvari (38) falt fredag klokken 14.

- Keshvari dømmes til syv måneders fengsel, bekrefter Nedre Romerike tingrett overfor Nettavisen.

Stortingets presidentskap vil ikke gi Keshvari godtgjørelse mens han soner dommen:

– Keshvari vil ikke få godtgjørelse under soning. Det har presidentskapet besluttet denne uken, sier stortingspresident Tone Trøen (H) til NTB.

- Svært alvorlig og spesiell

Hun kaller saken svært alvorlig og spesiell, og sier at Stortinget ikke har hatt slike saker før.

– Vi tar dommen til etterretning. Videre avventer vi nå at dommen skal bli rettskraftig. Dette er en alvorlig sak, og det var Stortinget som gikk til anmeldelse av Keshvari i fjor høst.

Det har vært stilt spørsmål om Keshvari kan komme tilbake som stortingsrepresentant etter endt soning. Den tidligere Frp-politikeren har vært sykemeldt fra vervet siden oktober i fjor - med Carl I. Hagen som vara.

- Keshvari kan komme tilbake

Trøen sier Keshvari kan komme tilbake, og viser til at det er grunnlovsfestet at en stortingsrepresentant har rett og plikt til å utøve vervet perioden ut.

– Derfor vil Keshvari også beholde godtgjørelse unntatt under selve soningen, understreker hun.

Keshvari varslet forrige fredag at han har meldt seg ut av Fremskrittspartiet og ikke kommer til å søke flere politiske verv fremover.

Elden: - Streng, men rettferdig dom

Keshvaris forsvarer, John Christian Elden, sier til Nettavisen at Keshvari nå ønsker å se fremover:

- Keshvari har fått en streng, men rettferdig dom. Retten la seg to måneder over det jeg mente var riktig, men tok klar avstand fra statsadvokatens argumentasjon om at utgangspunktet for straffen burde være to år, sier Elden til Nettavisen.

- Retten skriver at den ikke finner noen rettskildemessig dekning for denne påstanden, og finner det riktigere å sammenligne med trygdebedragerier. Keshvari vil ha saken avsluttet og komme seg videre, så han håper dette er et endelig punktum, legger forsvareren til.