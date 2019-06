Stortinget inngår forlik med Multiconsult etter byggeskandale

Multiconsult og Stortinget har inngått forlik i byggeprosjektsaken, melder NTB.

OSLO (NTB, Nettavisen): Stortinget og Multiconsult har inngått forlik i tvist om Multiconsults leveranser i Stortingets byggeprosjekt Prinsens gate 26.

Stortingets direktør Marianne Andreassen og Multiconsults konsernsjef Grethe Bergly er fornøyd med at begge parter nå kan legge denne saken bak seg.

Slår av 55 mill. kroner

Det har vært et utfordrende byggeprosjekt for både Stortinget og Multiconsult, med viktige læringspunkter for begge, heter det i pressemeldingen både fra Stortinget og Multiconsult.

Forliket går ut på at Multiconsult dels betaler erstatning til Stortinget, og dels gir et prisavslag på sitt honorar i prosjektet. Samlet er beløpet på 55 millioner kroner.

Forliket er ventet å påvirke Multiconsults resultat for andre kvartal 2019 med rundt 20 millioner kroner i minus, skriver selskapet i sin pressemelding.

Krevde 125 mill. kroner

Det var i 2017 Stortingets presidentskap stevnet rådgivningsselskapet Multiconsulent for brudd på kontrakten med Stortingets omfattende byggeprosjekt. Presidentskapet krevde 125 millioner kroner fra Multiconsult.

- Dette har vært en lang og vanskelig prosess, men presidentskapet har funnet det nødvendig å gå til det skrittet å ta ut stevning, uttalte daværende stortingspresident Olemic Thommessen (H) den gangen.

Året etter trakk Thommessen seg som stortingspresident. Også stortingsdirektør Ida Børresen måtte gå.

I 2017 kunne stortingspresidenten se tilbake på et langt mareritt av et byggeprosjekt og en sprekk på 700 millioner kroner.

Prosjektet omfatter ombygging av Prinsens gate 26, bygging nytt post- og varemottak og en 250 meter lang innkjøringstunnel til varemottaket og garasjen.

- Omfattende feil og mangler

I sin stevning påpekte Stortingets presidentskap «omfattende feil og mangler i entreprisegrunnlaget og manglende kvalitet og leveranseevne gjennom prosjektet».

Opprinnelig prosjekt handlet kun om å pusse opp kontorene i Prinsens gate 26 og var beregnet å koste 70 millioner kroner. Det utvidede prosjektet var beregnet å koste 1,1 milliarder kroner (mai 2014). Sluttsummen ender rundt 2,3 milliarder kroner, ifølge NTB. Den siste store byggesprekken på 500 millioner kroner ble kjent i februar 2018.

- Problemet har aldri vært reglene

- En illusjon å tro at man har løst noe med dette, sier Høyre-representant Michael Tetzschner til NTB om nye byggeregler.

– Problemet har aldri vært reglene, problemet er at reglene som har ligget der fra tidligere ikke har vært fulgt. De nye reglene kan fint praktiseres like løssluppent som de forrige, sier Tetzschner til NTB.