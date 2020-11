Stortinget nektes innsyn i rapport om trygderettigheter

En rapport fra 2014 om trygdemottakeres rett til å reise i EØS vil bli sentral i høringen om Nav-skandalen fredag. Men kontrollkomiteen får ikke se rapporten.

NTB-Bibiana Piene: SVs medlem i kontrollkomiteen Freddy André Øvstegård er sterkt kritisk til at komiteen nektes innsyn i rapporten. Fredag skal komiteen ha sin andre høring i saken.

– Det er provoserende at regjeringen velger å holde tilbake informasjon i det som er Norges største rettsskandale, sier han til Aftenposten.

– Normal praksis

Fungerende arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) sier til NTB at det er normal praksis å avslå slike innsynsbegjæringer.

– Dette er et departementsinternt dokument. Dette er en praksis som har vært gjennomført av flere statsråder og regjeringer, sier han.

Rapporten ble laget av en interdepartemental arbeidsgruppe som skulle se på hvordan trygdeeksporten kunne reduseres. Men i hvert kapittel går det fram at myndighetene ikke kan nekte mottakere av norske trygdeytelser å reise til EØS-land, ifølge utvalget som har gransket trygdeskandalen.

Det var nettopp slike utenlandsopphold Nav mente var ulovlig og slo hardt ned på fram til trygdeskandalen eksploderte i fjor. Det har medført at minst 86 personer er blitt uriktig dømt, over halvparten til fengselsstraff, for trygdesvindel. I tillegg har flere tusen feilaktig fått krav om tilbakebetaling fra Nav eller avslag på trygdesøknader.

– Vil svare godt og grundig

Asheim viser til at granskingsutvalget har fått se rapporten, og at utvalgets leder Finn Arnesen er innkalt til fredagens høring i kontrollkomiteen.

– Jeg er sikker på at både jeg og Arnesen kommer til å bli spurt om dette, og da skal vi svare godt og grundig på det. Det viktigste her er innholdet i rapporten, sier han.

– Regjeringen har lovet at hver stein skal snus. Er det å nekte komiteen innsyn å gjøre dette?

– Vi har forsøkt så godt vi kan å snu hver stein og komme fram med all den dokumentasjonen som er nødvendig, svarer Asheim.

Onsdag ble det også kjent at Eftas tilsynsorgan Esa har innledet en formell sak mot Norge fordi de mener Norge ikke har respektert EØS-reglene i trygdeforordningen og retten til fri bevegelse.

