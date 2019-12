Stortinget strammet inn AAP-regler, mens Trygderetten åpnet for trygdeeksport

STRAMMET INN I 2017: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) i Stortinget for å redegjøre for trygdeskandalen. I 2017 strammet Stortinget inn på reglene for å ta med seg arbeidsavklaringspenger til utlandet. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)