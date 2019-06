Stortinget utsetter to bompenge-prosjekt - Sp-lederen raser

Stortinget har utsatt to bompengeprosjekt til 19. juni.

De to veiprosjektene som skulle behandles i Stortinget onsdag, er utsatt til 19. juni, skriver VG.

Det får Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til å rase.

– Det er bare fordi Frp ikke vil stemme for bompengeprosjekter samtidig som de skal ha landsstyremøte, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til avisen.

Onsdag klokken 16 har Frp-leder Siv Jensen kalt inn til «krisemøte» i bompengesaken.

Flere fylkesledere tar til orde for at Frp bør gå ut av regjering hvis de ikke får betydelig gjennomslag.

- Vanvittig

– Jeg har nå fått vite at presidentskapet har behandlet saken og at utsettelsen ble vedtatt med dobbeltstemmen til Trøen. Det er vannvittig og jeg kan ikke tolke det på noen annen måte enn at dette skjer for å hindre at Frp må bli med på å stemme for bompengeprosjekter samme dag som de skal forsøke å tøffe seg og være mot bompenger på landsstyremøtet onsdag, sier Vedum til avisen.

Han sikter til stortingspresident Tone Trøen (H).

Stortinget skal behandle tre bompengesaker før sommeren: Finansiering og utbygging av E18 Langangen – Dørdal i Telemark, E6 Ulsberg – Melhus i Trøndelag og E6 Moelv – Øyer i Hedmark og Oppland.