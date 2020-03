Stortings-topp ber fylkene gi korona-gass: - Dette vil være kjempeviktig for næringslivet

Mener fylkene nå må sette fortgang i byggeprosjekter og vedlikehold av vei.

Fredag ble det lagt frem nok en krisepakke i forbindelse med korona-krisen. Den nye pakken betyr at staten vil bidra med opp mot 20 milliarder kroner i måneden for å dekke faste utgifter til bedrifter som har mistet inntekter.

Vil ha asfalt fra fylkeskommunene

Og nå går lederen av transportkommiteen på Stortinget, Høyres Helge Orten, ut og ber at også fylkeskommunene gir gass.

- Jeg er opptatt av at fylkeskommunen allerede nå forbereder prosjekter som kan igangsettes raskt og som kan bidra til å stimulere aktiviteten i samfunnet. Når koronakrisen er over, vil det være behov for å fremskynde store og små prosjekter som for eksempel nye veiprosjekter, vedlikehold og asfaltering, eller andre byggeprosjekter som fylkeskommunen har ansvar for. I nedgangstider trenger vi mer asfalt og flere i jobb, både på riks- og fylkesveinettet, sier Orten til Nettavisen.

- Dette vil være kjempeviktig for næringslivet, spesielt små og mellomstore prosjekter som er godt egnet for norske entrepenører og som kan skape aktivitet raskt, påpeker han.

Vegvesenet har allerede begynt

Statens vegvesen varslet i forrige ute at de allerede satt en rekke prosjekter i hurtigsporet.

- Bygg og anlegg er en bransje som sysselsetter over 300.000. Vi vet at det er store behov for å gjøre tiltak på veinettet vårt. Derfor er det viktig for oss å synliggjøre det behovet og kommende oppdrag så raskt som mulig, sa vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Enormt behov

I 2010 overtok fylkene en stor andel av riksveiene i Norge, og til dels de med det største vedlikeholdsbehovet. Totalt har fylkene ansvar for 44.623 kilometer vei.

Eksempel på den dårlige forfatningen mange av fylkesveiene i Norge er i. Bildet er fra Siggerud i Nordre Follo i Viken fylke. Foto: (OFV)

- Mange steder er veiforfallet så stort – spesielt på fylkesveinettet – at det er for stor risiko for trafikkulykker. Veiene i Norge forfaller hvert år – og selv om etterslepet er stanset, vil det koste mye å utbedre hele veinettet, skrev Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) i fjor.

De har beregnet at underfinansieringen på fylkesveine er på 2,4 milliarder kroner i året.

12 milliarder etterslep i ett fylke

Silja Ekeland Bjørkly er Høyres fylkestingleder i Vestland, og hun beskriver situasjonen slik:

Høyres gruppeleder Silja Ekeland Bjørkly (H) i Vestland fylke. Foto: Marit Hommedal (NTB scanpix)

- Vestland alene har over 5000 kilometer med fylkesvei, og nesten 12 milliarder i etterslep på våre veier. Vi kan bruke våre utfordringer som en løsning på kortsikt for å gi forutsigbarhet for små- og mellomstore bedrifter.

- Vi som fylkespolitikere må også være aktive, og bruke de virkemidlene vi har for å hjelpe fylket vårt. Å få folk i arbeid der det er mulig er noe av det viktigste vi kan bidra med i den nasjonale dugnaden.

