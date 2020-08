Stortingspolitikere ber Trøndelag om å vrake Giske

En rekke Ap-politikere, blant dem fire stortingsrepresentanter, har signert et opprop der de mener Trond Giske ikke bør bli fylkesleder.

I et opprop publisert i VG sier 92 Ap-politikere ifra:

– Dette føles feil for oss!

Det er Morten Ellingsen i Nordre Follo Ap som er initiativtakeren bak innlegget:

– Jeg synes Trond Giske ikke har tatt dette på alvor fra omtrent samme dag som han måtte gå av som nestleder, sier Ellingsen til Nettavisen torsdag formiddag.

– Det har handlet mest mulig om å komme tilbake igjen så fort som mulig, og lite om læring, refleksjon og bygging av tillit, fortsetter han.

FORT: – Dette har gått for fort, mener Morten Ellingsen i Nordre Follo Arbeiderparti. Foto: Privat

Foreløpig har Ellingsen holdt seg litt på sidelinjen når det gjelder Giske-saken, men da innstillingen fra valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti kom mandag, der Giske enstemmig ble valgt som ny fylkesleder, følte Ellingsen at det var på tide å si fra:

– Det handler om vår troverdighet som parti, som likestillingsparti og et parti med kvinnepolitikk, forklarer han.

Ellingsen startet med å sende innlegget ut til lokalpolitikere i Nordre Follo, og ba partimedlemmene sine om å sende det videre hvis de hadde noen de trodde kunne være interessert i å signere under. Til slutt endte det opp med 91 andre underskrifter.

– Det er Trøndelag som tar sitt valg, så nå har jeg ikke så mange flere muligheter enn å si fra til dem at deres valg påvirker oss alle, avslutter Ellingsen.

Fire stortingspolitikere

Stortingspolitikerne Nina Sandberg, Svein Roald Hansen, Siri Staalesen og Tuva Moflag er blant de som har skrevet under.

– Vi vil oppfordre årsmøtet i Trøndelag til å ta et annet valg. Noen vil kanskje sjokkeres over at vi legger oss bort i valget i et annet fylke. Kutymen er jo vanligvis at vi holder oss unna valg i andre fylker. Men dette valget påvirker ikke bare Trøndelag. Det påvirker hele partiet, står det i oppropet.

I innlegget skriver Ap-politikerne at Metoo var et veiskille, og at de ikke lenger vil akseptere denne typen oppførsel fra sine ledere.

Trond Giske opplyser i en SMS til NTB at han ikke har noen kommentar til saken.

– Bør tenke seg om

Giske gikk av som nestleder i Arbeiderpartiet i januar 2018, etter varsler om seksuell trakassering og upassende oppførsel.

Tidligere AUF-leder i Trondheim Ellen Reitan gikk hardt ut mot Trond Giske og partilederkulturen i Trøndelag Arbeiderparti torsdag morgen:

– Alle foreldre bør tenke seg om to ganger før de sender datteren i årsmøte i Trøndelag Ap, sa Reitan på Politisk kvarter på NRK torsdag morgen.

I et innlegg på nettstedet Trønderdebatt tok AUF-lederen onsdag et oppgjør med det hun omtaler som en ukultur i Trondheim og Trøndelag Ap.

– Misbruker sin egen makt

Til NRK peker Reitan på en kultur der unge damer og jenter må beskyttes mot menn med tillitsverv.

– Det er en kultur der alt foregår på premissene til dem som misbruker sin egen makt og posisjon, og en kultur der du er ferdig hvis du sier fra, sa Reitan til kanalen og advarte Trøndelag Arbeiderparti mot å velge Trond Giske til fylkesleder.

Også stortingsrepresentant Tuva Moflag, en av dem som har signert oppropet i VG, peker på at partiet mister velgere etter at valgkomiteen i Trøndelag mandag innstilte Giske som ny fylkesleder.

– Jeg vil tro det er mange som kanskje har holdt pusten litt og håpet at Trøndelag Ap skulle komme fram til en annen innstilling enn de har gjort. Jeg håper at Trøndelag Ap tar et annet valg når de skal gjøre det til helgen, men jeg vil også peke på at Trond Giske som politisk leder også har et ansvar for å sette partiet først, sier Moflag til kanalen.