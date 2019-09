Stortingsrepresentant erkjenner fiktive reiseregninger for 450.000 kroner

Har vært under politietterforskning siden oktober i fjor.

Stortingsrepresentant Mayzar Keshvari (Frp) har samtykket i såkalt tilståelsesdom og erkjenner å ha levert fiktive reiseregninger for 450.000 kroner, melder Aftenposten.

Dette er en høyere sum enn som tidligere har vært kjent. Hvilken straff Keshvari får, er ikke kjent.

Ifølge Aftenposten kan grovt bedrageri, som han er siktet for, gi opp til seks års fengsel.

I hans fravær er det Carl I. Hagen som møter på Stortinget.

- Veldig lei meg

Politiet innledet sin etterforskning av Keshvari for bedrageri og dokumentasjonsforfalskning i oktober i fjor. Etterforskningen ble avsluttet i sommer.

I desember i fjor, da Keshvari var tilbake på jobb på Stortinget, sendte han ut en pressemelding og beklaget sine handlinger:

- Jeg vil be min familie, kolleger, Stortinget som institusjon og det norske folk om unnskyldning for at jeg i en svært krevende og vanskelig periode i mitt liv har begått feil og handlet galt. Dette er noe jeg er veldig lei meg for, angrer dypt på og beklager på det sterkeste. Det smerter meg stort at jeg gjennom mine gale handlinger har satt min familie, kolleger og vervet som stortingsrepresentant i forlegenhet og ikke vist meg tilliten jeg har fått verdig, het det i pressemeldingen den gang.

Siktet i ny sak på nyåret

Det var Aftenposten som først avslørte at Keshvari hadde levert udokumenterte reiseregninger. Den gangen var det snakk om et beløp på 290.000 kroner.

- Dette er mulig et straffbart forhold, og vi vurderer hva vi skal gjøre av etterforskningsskritt om det dokumenteres noe straffbart, uttalte leder av seksjonen som etterforsker økonomi- og bedragerisaker i Oslo politidistrikt, Rune Skjold, til Nettavisen i oktober.

Avsløringene av juks med reiseregninger førte til at Keshvari trakk seg fra vervet som leder av Oslo Frp og fikk avløsning som medlem av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

I februar ble Keshvari pågrepet på ny og siktet for grove trusler.