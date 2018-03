Støre: - Ap kan akseptere at Listhaug fortsetter med nytt departement

Fredag varslet Senterpartiet (Sp) det samme.

Justisminister Sylvi Listhaug (Frp) kjemper for sitt politiske liv etter at opposisjonen - foreløpig unntatt KrF - ikke lenger har tillit til henne.

– Arbeiderpartiet støtter et mistillitsforslag mot Sylvi Listhaug som justisminister. Det er justis- og beredskapsministeren som har opptrådt på en måte som vi mener ikke er forenelig med tillit, sier Støre til NRK lørdag.

Han sier Ap vil godta Listhaug på en annen post:

– Ja, det vil vi gjøre. Skulle det skje før tirsdag, er hun ikke lenger justisminister. Da er det ikke grunnlag for mistilliten.

- Terroristenes rettigheter ...

Listhaug skrev i det famøse Facebook-innlegget 9. mars at «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet». Så beklaget hun - men for sent, mener mange, deriblant Støre: