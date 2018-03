Støre: - Vi stemmer for mistillitsforslaget

Den politiske thrilleren fortsetter.

Saken blir oppdatert.

STORTINGET (Nettavisen): Ap-leder Jonas Gahr Støre haddae en kort uttalelse til pressen etter at KrFs landsstyre hadde konkludert med "ikke tillit" til justisminister Sylvi Listhaug (Frp).

Støre sier han vil stå ved mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug og at Ap er klar til å ta ansvar for den situasjonen som oppstår.

– Hvilke konklusjoner Erna Solberg trekker av vårt mistillitsforslag, er opp til henne, sa Støre kort tid etter at KrFs landsstyre slo fast at de ikke har tillit til justisminister Sylvi Listhaug.

– Situasjonen nå er at et flertall på Stortinget ikke har tillit til justisministeren. Det bør statsministeren og justisministeren ta til seg. Vi kommer til å stå ved det vi har sagt og stemmer for mistillitsforslaget tirsdag, sier Støre.

Tar ansvar

Han nølte litt på spørsmål om hvordan Ap vil stille seg til et kabinettsspørsmål – altså en situasjon der statsminister Erna Solberg (H) legger regjeringens skjebne i hendene på Stortinget.

– Vi stemmer for mistillit. Hvilke konklusjoner statsministeren trekker av det, er opp til henne. Jeg ønsker ikke å spekulere i utfallet av et kabinettsspørsmål. Nå er det opp til statsministeren å trekke konklusjonen av at justisministeren ikke har Stortingets tillit, sier Støre.

Litt senere sa han:

– Som et ansvarlig parti vil vi selvfølgelig ta ansvar for den situasjonen som måtte oppstå etter at vi har stemt for et mistillitsforslag.

Tilfreds med KrF

– En statsråd som ikke har tillit i Stortinget bør ikke være statsråd. Men nå er det opp til statsministeren å ta ansvar, gjentok Ap-lederen.

Støre sier på spørsmål fra NTB at han er tilfreds med utfallet av KrFs landsstyremøte:

– Statsministeren er regjeringens sjef. Hun var sen med å reagere på det grove angrepet mot Ap, mot flertallet i Stortinget, og som viste dårlig dømmekraft. Nå bør hun rydde opp og trekke konklusjonene når det ikke er tillit til justisministeren, understreket han.

Er Ap-lelder Jonas Gahr Støre rede til å bli statsminister hvis Solberg-regjeringen trer av?

Ber Solberg ta grep

Etter et fire timer langt ekstraordinært landsstyremøte i KrF mandag, sa partileder Knut Arild Hareide at rådet til stortingsgruppa var entydig:

– Landsstyret har uttrykt at de ikke har tillit til den sittende justisministeren. Og de ber Erna Solberg om å ta grep, så vi unngår å få en mistillitssituasjon i Stortinget i morgen, sa partileder Hareide etter at stortingsgruppa hadde sortert rådene fra landsstyret.

Lysbakken: - Opp til Høyre og Venstre



SV-leder Audun Lysbakken sier til Nettavisen at han er fornøyd.

- Det er bra at Krf har gjort det klart at de, i likhet med SV og de andre opposisjonspartiene, ikke har tillit til justisminister Sylvi Listhaug, sier han - og legger til at:

- For SV handler dette om at vi ikke har tillit til en statsråd som bidrar til å nøre opp under konspirasjonsteorier og hatefulle ytringer. Det blir nå opp til Høyre og Venstre om de i morgen velger å slå ring om Sylvi Listhaug og Frp.

MDG: - Flertallet et faktum

MDGs talsperson Rasmus Hansson mener også at nå må statsministeren handle.

- Det er bra at KrFs landsstyre setter foten ned. Nå er flertallet for mistillit mot Listhaug et faktum. Nå blir Erna Solberg nødt til å handle. Hvis hun vil felle sin egen regjering for å forsvare Listhaugs systematiske konfliktskapende utsagn som kulminerte nå, så er det bra at regjeringen Solberg faller.

I en uttalelse til Nettavisen sier han at nå er tiden inne for et kraftig oppgjør med holdninger:

- Denne saken har vist oss at tiden er inne for et kraftig oppgjør mot utglidning mot høyrepopulisme i Norge. Folks enorme engasjement i denne saken viser klart at slike holdninger ikke hører hjemme i Norge. Det er Stortingets plikt å ta meget kraftig avstand fra en ny type for spirende høyrepopulisme og fremmedfrykt.

Tause



Nettavisen har vært i kontakt med Høyres presseavdeling, som sier de ikke har tenkt til å kommentere KrFs avgjørelse mandag kveld.

Tirsdag klokken 09 møtes Høyres stortingsgruppe.

Nettavisen har vært i kontakt med Frp-leder Siv Jensens statssekretær, for en kommentar fra Jensen.

Nettavisen har vært i kontakt med Venstre-leder Trine Skei Grandes statssekretær for å få en kommentar fra henne.

