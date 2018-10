Støre: – Sterk kost fra Solberg

Jonas Gahr Støre reagerer på statsminister Erna Solbergs (H) utfall mot KrFs partileder. – Sterkere ord har vi ikke hørt i nyere tid, mener Ap-lederen.

– Jeg merker meg at Solberg i møte med ganske ekstreme uttalelser fra egne statsråder har sagt at hun ikke ville ordlagt seg på den måten, men nå tar hun i bruk langt sterkere ord mot en annen partileder. I realiteten anklager hun ham for maktmisbruk og sette demokratiet i spill. Det er sterk kost, sier Støre til NTB.

I et intervju med Dagens Næringsliv tok Solberg et oppgjør med Krf-leder Knut Arild Hareides omtale av høyresiden i norsk politikk. Hun hevdet det kan svekke tilliten til det politiske systemet om KrF nå vender seg mot venstresiden i stedet for de borgerlige.

– Hennes utspill for stå for hennes regning. Jeg har valgt å respektere det KrF har bedt om at de får ha diskusjonen om linjevalg internt, sier Støre.

(©NTB)

