Støre: Sylvi Listhaug har ikke forstått alvoret

Det er en riktig avgjørelse, men Sylvi Listhaugs kommentarer viser at hun ikke har forstått alvoret, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Sylvi Listhaugs meddelelse om at hun trekker seg var en riktig avgjørelse, sier Støre.

– Men begrunnelsen hun gir i kommentarene, viser at Listhaug ikke har skjønt alvoret i denne saken, sier Støre.

– Å karakterisere norsk politikk som en barnehage er ikke en statsråd verdig, mener jeg, fortsetter han.

– Det hun rettet av anklager mot alle andre, viser at hun ikke har tatt inn over seg hva dette handler om. Dette handler om et Facebook-innlegg som ble spredt vidt, som var usaklig og politisk potensielt farlig, sier Støre.

– Det er en forlengelse av Frps politiske linje med dobbeltkommunikasjon, med å være i en regjering og på en regjeringsplattform, og samtidig ha utspill i fri dressur på utsiden som har fått holde på gjennom disse årene.

– En justisminister av alle kan ikke nøre opp under hat og konspirasjonsteorier. En justisminister mer enn andre statsråder må være samlende og være bevisst på at hun har ansvar ikke bare for hva som er rett og galt, men også ansvar for sårbare mennesker i samfunnet vårt, sier Støre.

– Det har vært en tid med ville overdrivelser og spekulasjoner på sosiale medier, og utfallet av dette er at stortingsflertallet har markert at nok er nok. Det har gått over grensen.

(©NTB)

Mest sett siste uken