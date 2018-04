Støre: Høyre kan takke seg selv

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier Høyre kan takke seg selv for at Ap har mistet lysten på å inngå forlik med regjeringen, og skylder på dårlig forvaltning.

Høyre-nestleder Bent Høie ba mandag Støre avklare om det stemmer at Arbeiderpartiet vil inngå færre forlik med regjeringen, slik partisekretær Kjersti Stenseng (Ap) sa fra talerstolen til Trøndelag Aps årsmøte lørdag.

Ap-lederen svarer Høie i Klassekampen og sier han støtter alt Stenseng sa.

– Jeg har ikke satt noe måltall på forlik, og vi inngikk forlik forrige periode som jeg står ved. Men Høyre/Frp-regjeringen har forvaltet forlikene på en dårlig måte, og det gjør at vi vil være mer kritiske til å inngå flere, sier partilederen.

Ifølge avisen mener Støre blant annet at kommunenes innspill ikke er godt nok ivaretatt i politireformen, at innvandringsforliket endte med splittelse framfor samling, og at regjeringen i forsvarsforliket beveget seg bort fra en framforhandlet løsning om helikoptre.

– Det viktigste for oss er å få gjennomslag for Aps politikk og å ta ansvar for landet. Men det er krevende for oss med forlik som de forvalter så dårlig, sier Støre.

Høie pekte mandag på enigheten i Stortinget om Acer, EUs energimarkedspakke, som et eksempel på at de to partiene kan stå sammen i «viktige saker for landet».

– Det var ikke et forlik, svarer Støre. Tvert imot mener han at Ap i Acer-saken har fått gjennomslag for sin primærpolitikk og fått regjeringen med på at framtidige utenlandsforbindelser skal eies og driftes av staten.

