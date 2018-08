Støre lurer på om Solberg har kontroll på Sandberg

Ap-leder Jonas Gahr Støre stiller spørsmål om statsminister Erna Solberg (H) har kontroll på hva fiskeriminister Per Sandberg (Frp) foretar seg.

Spørsmålet kommer etter at Sandberg var til stede som statsråd ved den iranske ambassadens feiring av landets nasjonaldag i februar. skriver Dagbladet.

– Spørsmålet er om utenriksministeren eller statsministeren var innforstått med fiskeriministerens deltakelse eller om dette er privatpraktiserende utenrikspolitikk i regi av Per Sandberg. I så fall er det nok et eksempel på at statsministeren ikke har styring på sin statsråd, sier Støre til avisen.

Sandberg får også kritikk fra hans egen partifelle, Christian Tybring-Gjedde, for å ha deltatt på nasjonaldagen som markerer at Iran ble en islamsk republikk.

– Deltakelse på en slik feiring er å gjøre narr av de frihetsverdiene vårt samfunn er tuftet på, sier Tybring-Gjedde, som mener Sandberg «peker nese» til norsk utenrikspolitikk.

Flere i opposisjonen på Stortinget har bedt statsministeren svare på spørsmål vedrørende Sandbergs forhold til hans nye kjæreste, norsk-iranske kjæreste Bahareh Letnes, og reisen deres til Iran. Blant annet har Dag Terje Andersen (Ap), som leder Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, åpnet for at saken kan bli behandlet i komiteen.

