Støre mener det er to grunner til at Ap-velgere rømmer

Ap-leder Jonas Gahr Støre kan gå mot partiets dårligste kommunevalg.

YOUNGSTORGET (Nettavisen): Fem måneder før valget sliter Arbeiderpartiet på meningsmålingene.

I mars fikk partiet i gjennomsnitt en oppslutning på rekordlave 26,7 prosent på landets meningsmålinger, noe som er langt under resultatet ved forrige kommunevalg i 2015, da partiet fikk en oppslutning på 33 prosent.

Og partiet mister velgere til både Senterpartiet, SV, MDG og Rødt.

- Jeg skulle helst hatt dem her, og ambisjonen er å hente dem tilbake. Det er til gjerdet og sofaen mange av våre tidligere velgere har gått, og jeg tenker at velgere har grunner til å gjøre det de gjør, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til Nettavisen, som torsdag åpnet Arbeiderpartiets landsmøte i Oslo.

- Det liker ikke velgerne

- Hvorfor tror du dere ikke klarer å gjøre det bedre på meningsmålingene nå?

- Det er to hovedårsaker, tror jeg. Det er at det har vært oppmerksomhet om andre ting som ikke handler om politikk og Arbeiderpartiet. Det liker ikke velgerne. Da reserverer de seg. Det andre er at vi lever i en tid som er komplisert og sammensatt. Da er det ofte slik at ensakspartier får oppblomstring, sier Ap-lederen.

NEDGANG: Ap-leder Jonas Gahr Støre mener fokuset på saker som ikke handler om politikk er en av årsakene til at velgere forlater Arbeiderpartiet. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Han understreker samtidig at politikk handler om utholdenhet.

- Arbeiderpartiet er ikke et ensaksparti, men jeg tror folk kommer til å kjenne igjen vårt program mot kommunevalget, sier Støre, før han konstaterer:

- Vi får velgere tilbake til oss når vi snakker om politikk. Når vi får løftet fram det som gjør livene til folk bedre, mer rettferdig, hverdagen tryggere og arbeidsdagen tryggere. Får vi fokus på det, så tror jeg vi kommer til å hente tilbake mange av de velgerne.

- Står ikke i et dilemma

- En av de største stridssakene på landsmøtet til Arbeiderpartiet er vern av Lofoten, Vesterålen og Senja. Hva tror du utfallet blir av den saken?

- Det skal ikke jeg stå å si noe om. I de spørsmålene der er det mye større fellesskap i dette landsmøtet enn det ofte blir fokusert på i de områdene hvor det er uenighet. Og det fellesskapet, hvor man skal ta ordentlige miljøhensyn, skal vi beskytte hvor det er sårbare områder og vi skal ha en energiindustri, sier Støre, og legger til:

- På det grunnlaget tror jeg vi skal greie å finne gode løsninger. Så får vi se hvordan det lander helt detaljert til slutt, sier han.

STRIDSSAK: Støre talte torsdag ettermiddag til Arbeiderpartiets landsmøte, der en av de største stridssakene er vern av Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeboring. Foto: Paul Weaver

- Noen vil mene at du står i et dilemma i den saken, at du må velge mellom Senterpartiet på den ene siden - og SV, MDG og Rødt på den andre. Står du i et dilemma her?

- Nei, jeg gjør ikke det, for nå skal vi velge i kommunene. Vi skal velge kommunepolitikerne og hvilke samarbeid som skal til for å få gjennomført Arbeiderparti-politikk. Når det gjelder landet så har vi en opposisjon til en Høyre-dominert regjering. Nytt valg kommer om to år, og debattene som kommer om det får vi ta da, svarer Støre.

- ...men jeg tenker på Lofoten-saken, og vern av områdene der?

- De andre partiene bryr jeg meg ikke så mye om når det gjelder det, sier partilederen.

En av dem som kjemper for at Arbeiderpartiet skal snu i saken om Lofoten, Vesterålen og Senja, er AUF med AUF-leder Ina Libak. Hun vil at landsmøtet skal endre oljekompromisset fra landsmøtet i 2017, der de gikk inn for et delvis vern av de sårbare områdene i nord.

- Vi i AUF er veldig optimister. Det er delegatene som bestemmer, grasrota i partiet, så vi skal og jeg har tro på at vi kan få gjennom alt. Men er det en ting jeg ikke skal gjøre, så er det å sette meg ned med Netflix og tenke at det går, jeg skal kjempe til siste slutt, sa Libak til Nettavisen torsdag.

