Støre om Amundsens avgang: – En klok avgjørelse

Ap-leder Jonas Gahr Støre hadde en samtale med Hans Kristian Amundsen før Amundsen valgte å trekke seg. – En klok avgjørelse, sier Støre til NRK.

Amundsen, sekretariatsleder for Arbeiderpartiet på Stortinget siden 2013, trakk seg søndag fra vervet etter en langvarig konflikt med partisekretær Kjersti Stenseng.

Til NRK mandag morgen sier Støre at Amundsen hadde en samtale med ham før avgjørelsen ble tatt og at han syntes det var en «klok avgjørelse».

– Jeg sa at det var en klok avgjørelse, en avgjørelse jeg og ham snakket om. Han tok selv beslutningen, og den støtter jeg, sa Støre i «Politisk kvarter» på NRK mandag morgen.

Støre avviste at han hadde bedt Amundsen trekke seg, men sa at situasjonen var fastlåst.

– Det er ikke mulig å se for seg at vi kommer ordentlig videre hvis partisekretæren og jeg ikke kan være på de samme møtene. Det tjener ingen hensikt å fordele skyld og uskyld for at det er blitt slik. Jeg håper bare at det nå kan bli klima for et tillitsfullt samarbeid mellom ledelsen av sekretariatet på Stortinget og ledelsen av partikontoret på Youngstorget, skrev Amundsen i et innlegg på Nordnorsk debatt rett etter at Arbeiderpartiets pressemelding om hans avgang ble sendt ut søndag.

Konflikten mellom Amundsen og Stenseng har ifølge Amundsen vært så ille at de to ikke kunne delta på møter sammen.

– Jeg merker at sentrale medarbeidere ikke snakker godt sammen, det kan vi ikke leve med, sa Støre, som uttrykte et ønske om å komme i gang med politisk arbeid igjen etter alle konfliktene og varslersakene som har overskygget alt annet de siste månedene.

– Vi har veldig mye på gang i dette partiet, og det skal vi løfte fram, sa han til NRK.

