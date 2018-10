Ap-leder Jonas Gahr Støre understreker at de deler mange verdisyn med KrF og avviser kontant Venstres utspill om at de to partiene står langt fra hverandre.

I et intervju med Vårt Land avviser partilederen blant annet Venstre-leder Trine Skei Grandes utspill om at Ap bygger samfunnet ovenfra, og Venstre og KrF nedenfra.

- Det er fjernt fra virkeligheten. For Ap er det grunnleggende at små og store fellesskap bidrar til menneskers frihet og trygghet. De bygges selvsagt nedenfra, nær folk, sier Støre.

Han har tidligere uttalt at Ap ikke skal blande seg inn i KrFs interne prosess, hvor de skal finne ut om de vil gå til høyre, venstre eller forbli i opposisjon. Samtidig har statsminister Erna Solberg (H) gått ut og invitert KrF til forhandlinger om abortkrav.

Støre mener at Ap gjør mer for sivilsamfunnet enn regjeringspartiene. Både kirke, frivillighet, barnefamilier og ideell sektor vil komme bedre ut i samarbeid med dem, mener han.

Avisen viser til at mange i KrF lever med en forestilling om at Ap avkristnet Norge, blant annet på grunn av innsatsen for selvbestemt abort og ny ekteskapslov.

– Jeg vil bestemt avvise at vi står for avkristning. Ap har i regjeringserklæringer og programmer vektlagt den kristne og humanistiske arven, slått ring om kirkens økonomi og institusjonelle plass i samfunnet.

Samtidig vedkjenner han at når det gjelder kontantstøtten har de to partiene ulikt syn.

– Det er mer som forener enn skiller oss, understreker han.

