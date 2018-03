Støre står ved mistillitsforslag mot Listhaug

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier han vil stå ved mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug. Han er ikke klar på hva Ap vil gjøre ved kabinettsspørsmål.

– Hvilke konklusjoner Erna Solberg trekker av vårt mistillitsforslag, er opp til henne, sier Støre mandag ettermiddag.

Støres kommentar kom kort tid etter at KrFs landsstyre slo fast at de ikke har tillit til Listhaug.

– Situasjonen nå er at et flertall på Stortinget ikke har tillit til justisministeren. Det bør statsministeren og justisministeren ta til seg. Vi kommer til å stå ved det vi har sagt og stemmer for mistillitsforslaget tirsdag, sier Støre.

Han var noe unnvikende på hvordan Ap vil stille seg til et kabinettsspørsmål – altså en situasjon der statsminister Erna Solberg (H) legger regjeringens skjebne i hendene på Stortinget.

– Vi stemmer for mistillit. Vi hørte hennes beklagelse, men på spørsmål om tillit er svaret nei. Hvilke konklusjoner statsministeren trekker av det, er opp til henne. Jeg ønsker ikke å spekulere i utfallet av et kabinettsspørsmål. Nå er det opp til statsministeren å trekke konklusjonen av at justisministeren ikke har Stortingets tillit, sier Støre.

Etter et fire timer langt ekstraordinært landsstyremøte i KrF mandag, sa partileder Knut Arild Hareide at rådet til stortingsgruppa var entydig:

– Landsstyret har uttrykt at de ikke har tillit til den sittende justisministeren. Og de ber Erna Solberg om å ta grep, så vi unngår å få en mistillitssituasjon i Stortinget i morgen, sa partileder Hareide etter mandagens møte.

