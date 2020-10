Strengere koronatiltak innføres i Oslo - byrådsleder truer med politiet

Skjerpet munnbind-påbud og skjerpede regler for utelivet og arrangementer. Oslo kommunes nye smittevernregler gjelder fra torsdag.

OSLO (Nettavisen): Oslos byrådsleder Raymond Johansen sier åpenbare og grove brudd på kommunens nye smittevernforskrift vil bli fulgt opp.

Se lista med de nye smittevernreglene for Oslo lenger ned.

- Jeg har hatt dialog med politiet senest i dag og fremover vil vi vurdere å anmelde det vi anser som grove brudd på smittevernforskriften. Dette knytter seg spesielt til arrangementer der hvor man ikke følger smittevernreglene, sier Johansen.

Strengere smittevernregler

Mandag presenterte Raymond Johansen på vegne av byrådet en liste med nye smitteverntiltak som gjelder i Oslo fra torsdag 29. oktober. Blant annet blir det påbudt å bruke munnbind innendørs på offentlig sted der det ikke er mulig å overholde avstandsreglene. Disse reglene kommer i tillegg de reglene som allerede gjelder.

- På papiret ser det ut til at vi er tilbake der vi er i mars, men det er på papiret, sa Johansen om smittetallene for Oslo og pekte på at det nå testes langt flere enn i våres.

Uttrykker bekymring

Han uttrykte likevel bekymring. Smitten i Oslo øker (425 nysmittede i Oslo forrige uke), selv om hovedstaden allerede har de strengeste tiltakene i Norge.

- Dagens situasjon gir grunn til bekymring, men smittetrykket er ikke alarmerende høyt, sier Johansen.

- Denne økningen kommer samtidig med en svært bratt økning i mange land i Europa, sa Johansen.

- Vi har kanskje begynt å tro at det ikke kan skje her, at Norge er annerledeslandet. Det er det ingen grunn til å tro. Smitten kan øke like raskt her som andre steder. Den bølgen som skylder over Europa nå, kan komme hit. Som hovedstad er vi svært utsatt for importsmitte, advarte Johansen.

Oslo kommune legger fram nye og enda strengere smitteverntiltak, varsler byrådsleder Raymond Johansen:

Det blir påbudt å bruke munnbind på offentlige steder innendørs der man ikke kan holde avstand.

Det blir påbudt å bruke munnbind innendørs på serveringssteder for alle ansatte og gjester der man ikke sitter ved et bord.

Det blir forbudt å slippe inn nye gjester på serveringssteder fra 22.00.

Det innføres ytterligere begrensning av deltakere på alle innendørs arrangementer uten fast seteplassering . Grensen settes nå til 20 personer.

Oslo kommune skjerper anbefalingene om hjemmekontor. Alle arbeidstakere som ikke må være fysisk på arbeidsplassen må sitte på hjemmekontor.

Oslo anbefaler at antallet kontakter ikke overstiger ti personer i løpet av en uke. Det betyr at folk må begynne å ha oversikt over sine nærkontakter.

Oslo oppfordrer studiestedene til å innføre digital undervisning der det er mulig.

Brudd på smittevernreglene blir straffeforfulgt, lover byrådslederen.



Bekymret for serveringsstedene

Byrådsleder Raymond Johansen sier til Nettavisen at han er bekymret for serveringsstedene nå når de møter enda strengere tiltak på toppen av de utfordringene de allerede har hatt. Han vil be om et møte med næringsminister Iselinn Nybø.

- Dagens støtteordning for restaurantbransjen er for svak, sier Johansen til Nettavisen.

Fakta Dette er koronatiltakene Oslo innfører fra torsdag 29. oktober ↓ Byrådet innfører følgende Oslo-tiltak fra torsdag 29. oktober klokken 12: Påbud om munnbind innendørs på offentlig sted (butikker, kjøpesentre) der man ikke kan opprettholde minst 1 meter avstand.

Påbud om munnbind innendørs på serveringssteder for ansatte og gjester i alle situasjoner der man ikke sitter ved et bord.

Stans i innslipp til utesteder klokken 22.

Begrensning av deltakere på alle innendørs arrangementer uten fast seteplassering settes ned fra 50 til 20 personer.

Påbud om hjemmekontor og krav om at alle arbeidsgivere skal dokumentere at de ansatte har fått beskjed om at de skal ha hjemmekontor så langt praktisk mulig.

Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer i sosiale sammenhenger ut over husstandsmedlemmer og barnehage- og barneskolekohorter.

I tillegg til de nasjonale smitteverntiltakene, viderefører byrådet følgende Oslo-tiltak:

Forbud mot private sammenkomster med flere enn 10 personer.

Påbud om munnbind i kollektivtransporten når man ikke kan holde én meters avstand.

Skjenkestopp fra klokken 24.00.

Begrensninger i breddeidrett for voksne.

Maks 200 personer kan være tilstede på utendørs arrangementer.

Byrådsleder Raymond Johansen på pressekonferansen i Oslo mandag. Foto: Heidi Schei Lilleås (Nettavisen)

Byrådsleder Raymond Johansen hadde før pressekonferansen gått ut og sagt at det nå er viktig å få ned importsmitten.

– Smitten er eksplosiv i resten av Europa. Det bekymrer meg veldig, sa Johansen på Politisk kvarter på NRK mandag morgen.

– Det betyr at det ikke bare er hvordan vi utøver smittevernet her i Oslo eller her i Norge som har betydning. Det å kunne redusere importsmitte vil være usedvanlig viktig i ukene framover, fortsatte han.

- Det er dårlig kontroll

I tillegg til den pakken byrådet i Oslo presenterte mandag, ber byrådslederen også regjeringen ta grep. Han viser til at det hver dag kommer mange fly til Norge fra Polen, der smitten nå er svært høy.

– Det er dårlig kontroll, det er frivillig testing på flyplassene. Vi vet at mange jobber i små virksomheter. Vi vet at det er mange som jobber svart. Vi vet at de jobber i private hjem. Vi vet at det er svakt med norskkunnskap, sa Johansen.

Espen Rostrup Nakstad, assisterende direktør i Helsedirektoratet, gir byrådslederen rett i at verden utenfor påvirker oss nå.

– Det er vanskelig å isolere seg som en øy i Europa når smittetallene går rett til vært i alle land rundt oss, sa Nakstad på Politisk kvarter.

730 nye smittede siste 14 dager

Mandag er det meldt om 52 nye koronatilfeller i Oslo. Det er tre færre enn foregående døgn da antallet var 55, melder NTB.

Tallene fra Oslo kommune viser at det de siste to ukene er registrert i alt 730 smittede i byen.

De fleste smittede er i aldersgruppen 20–29 år. Her er det nå 208 smittetilfeller. Deretter følger aldersgruppene 30–39 og 40-49, med henholdsvis 158 og 95 smittede.