Strikkegruppe med åtte millioner medlemmer utestenger alle som støtter president Donald Trump

En amerikansk strikkegruppe skaper nå massiv debatt i USA.

Strikkegruppen Revalry, som skal ha over åtte millioner medlemmer, utestenger nå alle medlemmer som gir uttrykk for støtte til Donald Trump eller hans administrasjon.

Les: Tre beregninger spår Donald Trump som seierherre i valget

Bakgrunnen er at de mener Donald Trump står for en såkalt «white supremacy» eller «hvit overlegenhet».

Foto: Twitter/Ravelry

Gruppen, som består av personer som driver med strikking, hekling, design og veving iverksatte forbudet sitt på søndag og siden har nyheten spredd seg verden rundt.

- Vi kan ikke skape en plass som er åpen for alle og samtidig tillate støtte til hvit overlegenhet, skriver administratorene, ifølge USA Today.

Les: Slettet ny atomvåpen-doktrine fra Pentagons hjemmesider

Samtidig opplyser Revalry at personer som har kjøpt strikkeoppskrifter eller mønster fortsatt vil få tilgang til disse, og at materialet brukerne har på siden ikke vil bli slettet.

De advarer om at medlemmer vil bli utestengt permanent om de fra nå av bryter med de nye reglene. Her følger punktene i de nye reglene for strikkegruppen:

«Nye regler: Ikke skriv meldinger som støtter Trump eller hans administrasjon»

Du kan fortsatt delta i gruppen hvis du støtter administrasjonen, du kan bare ikke snakke om det her

Vi støtter ikke demokratene og bannlyser ikke republikanerne

Vi bannlyser definitivt ikke konservativ politikk. Hatgrupper og intoleranse er noe annet enn andre typer politiske posisjoner

Vi utestenger ikke personer for tidligere støtte.

Ikke prøv å misbruk disse retningslinjene til å lure folk som støtter Trump-administrasjonen, til å ytre sin støtte.

Samtidig er det uakseptabelt å motvirke konservative medlemmer for deres ukjente politiske ståsted.

Les: Trump: – Iran kan bli et veldig rikt land