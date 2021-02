Studie: AstraZeneca-vaksinen skal være mindre effektiv mot den sørafrikanske varianten

Foreløpige resultater antyder at AstraZeneca-vaksinen ikke beskytter mot mildt og moderat sykdomsforløp forårsaket av den sørafrikanske varianten, ifølge FT.

I både tester på mennesker og blodprøver av de vaksinerte går det fram at vaksinen vaksinens effektivitet mot den sørafrikanske varianten reduseres, ifølge resultatene fra studien, som Financial Times har lest.

Studien, som ikke er fagfellevurdert, skal publiseres på mandag.

– To doser viste ikke beskyttelse mot mild og moderat covid-19, står det i studien, med henvisning til covid-19 forårsaket av den sørafrikanske varianten.

Vaksinens effektivitet mot alvorlig covid-19 er foreløpig ikke kartlagt, ifølge avisen. Ingen av de over 2.000 som deltok i studien, døde eller ble innlagt på sykehus.

Les også: Svensk minister om Norges vaksinepass-treghet: - Vil være en fordel for Norge

(©NTB)

Reklame Verdens smarteste ladekabel til mobil er norsk