Studie basert på 77.000 deltakere: Så enkelt smitter koronaviruset i hjemmet

Smitten er størst mellom ektefeller og partnere.

NEW YORK (Nettavisen): En ny undersøkelse basert på 77.000 deltakere fra til sammen 54 studier, viser hvordan smitten brer seg i hjemmet når noen i familien først er blitt smittet.

Ifølge studien fra University of Florida som ble offentliggjort på mandag, smitter 16,6 prosent av de som er blitt smittet viruset videre til et annet familiemedlem.

Smittefaren størst blant ektefeller og partnere

Undersøkelsen viser også at den sekundære smitteraten var på 18 prosent for de som hadde symptomer, mens den bare var på 0,7 prosent for de som var asymptomatiske.

Smittefaren var størst blant ektefeller og partnere. Her viser studien at 37,8 prosent av de smittede også ga viruset videre til sin partner, skriver Daily Mail.

Teamet bak undersøkelsen mener at resultatene viser at folk som er smittet eller som man mistenker kan være smittet bør vurdere å gå med maske i hjemmet.

Voksne blir lettere smittet

Studien viser også at det var høyere sannsynlighet for at de voksne ble smittet hjemme enn at barn ble det, med 28,3 prosent for voksne, mot 16,8 prosent for barn. Og mens sannsynligheten for smitte mellom ektefeller var på 37,8 prosent, var den bare på 17,8 prosent hos andre familiemedlemmer som barn, besteforeldre, tanter og onkler.

Les hele studien fra Jama Network her.

Les mer om karantene og isolering hos Folkehelseinstituttet: Hvem som bør i karantene eller isolering, og råd om hvordan dette skal gjennomføres.

41 prosent bekymret for å bli smittet

Studien er også en god påminner for mange om å være forsiktige i hjemmet med tanke på julen som nå nærmer seg. En ny undersøkelse undersøkelse Opinion har gjort for Norsk koronamonitor som ble publisert i helgen, viser at nordmenn er mer bekymret for å bli smittet av koronaviruset nå enn vi var i mars.

80.000 nordmenn er spurt om deres bekymringer for selv å bli koronasmittet, eller at noen i familien blir smittet. 41 prosent svarer at de er bekymret for å bli smittet, noe som er en nedgang på tre prosentpoeng sammenlignet med november, som var en rekordmåned, skriver NTB.

I desember oppgir 65 prosent at de er bekymret for at noen i familien vil bli smittet av koronaviruset. Det er 4 prosentpoeng høyere enn gjennomsnittet for hele pandemien, men 2 prosentpoeng lavere enn i november, ifølge NTB.

