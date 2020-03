Studie: Coronaviruset har mutert til en aggressiv variant

Studien kommer omtrent samtidig som California erklærer unntakstilstand på grunn av coronaviruset.

LOS ANGELES (Nettavisen/NTB): Guvernør Gavin Newsom har erklært unntakstilstand i California, skriver Los Angeles Times. Det gjøres etter at det har blitt bekreftet at 53 personer er smittet av coronaviruset i delstaten. En har omkommet på grunn av viruset.

Newsom forklarer at unntakstilstanden skal hjelpe delstaten forberede seg på spredningen av viruset. Det vil tillate etater å lettere skaffe seg utstyr og tjenester til å forhindre spredning. Mer enn 9.400 personer er er under observasjon for mulig smitte i California.

Nyheten kom onsdag ettermiddag lokal tid. Onsdag omtalte også britiske Telegraph en studie som skal vise at coronaviruset har mutert.

Coronaviruset skal ha utviklet seg til to varianter, og det er mulig å være smittet av begge samtidig. Den ene varianten ser ut til å være langt mer aggressiv enn den andre, ifølge studien fra forskere ved Universitetet i Beijing og Institut Pasteur i Shanghai

70 prosent av tilfellene

Den ene typen, kalt S-typen, ser ut til å gi en mild sykdom og er mindre smittsom, mens den andre typen, såkalt L-typen, sprer seg raskt og utgjør i dag 70 prosent av tilfellene i verden, ifølge forskerne.

En genetisk analyse av en mann fra USA som testet positivt på koronaviruset 21. januar, viste også at det var mulig å være smittet av begge typene, skriver avisen.

Studien er publisert få dager etter at helseeksperter fra den britiske regjeringen advarte om at viruset kunne treffe Storbritannia i «flere bølger». Det er frykt for at en vaksine ikke vil hjelpe mot den muterte, aggressive varianten.

USA setter av 76 milliarder kroner

Amerikanske politikere vedtok onsdag med bred enighet å bevilge 8,3 milliarder dollar til bekjempelse av coronaviruset i USA.

Med bred enighet over partilinjene vedtok Representantenes hus onsdag kveld bevilgningen som tilsvarer mer enn 76 milliarder kroner.

Vedtaket som ventes å gå gjennom i Senatet og bli sendt videre til president Donald Trump i løpet av noen dager, kommer etter at coronaviruset har spredt seg fra kyst til kyst i USA.

Onsdag var det meldt om elleve mennesker som var døde av viruset, de fleste i den nordvestlige delstaten Washington. Det er særlig eldre og personer med svekket med allmenntilstand.

Sterk økning i Norge

Folkehelseinstituttet fikk onsdag bekreftet at totalt 56 personer i Norge har fått påvist coronavirus. Alle tilfellene kan knyttes til utbrudd i utlandet.

Ingen av dem som er smittet, er alvorlig syke eller innlagt på sykehus, opplyser FHI. Personene er hjemmeisolert og følges opp av lokalt helsevesen.

Tirsdag var det bekreftet 33 smittede i Norge. Tallet på bekreftede smittetilfeller økte dermed med 23 det døgnet, noe som er det høyeste antallet nye smittede på én dag siden det ble påvist koronasmitte i Norge første gang 26. februar.

– Vi ser at vi i Norge har flere positive tester enn andre land i Norden. Vi tenker at dette gjenspeiler at vi i Norge nå tester mange, og at svært mange av disse har kommet hjem fra Nord-Italia i de norske vinterferieukene, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI i en pressemelding.