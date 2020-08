Studie: Danskene er de mest festglade tross koronapandemi

Danskene fester mer enn andre under koronapandemien, ifølge en britisk studie. Nordmenn kommer på tredjeplass.

løpet av sommeren har mange dansker trappet kraftig opp sosialt samkvem. Nå viser en ny undersøkelse at de topper en studie av folks oppførsel i til sammen 26 land.

Nederlenderne kommer hakk i hæl, mens nordmenn inntar tredjeplassen.

Studien er utført av forskere ved Imperial College London ved hjelp av data fra analyseinstituttet YouGov.

I begynnelsen av august var det kun 14 prosent av danskene som unnlot å invitere gjester hjem, mens 35 prosent unngikk større forsamlinger med over ti personer, viser undersøkelsen, ifølge DR.

I begynnelsen av juni lot 60 prosent være å invitere folk hjem.

– Det er noe vi er svært oppmerksomme på, for nå går vi snart inn i den kalde perioden, der vi er mer innendørs. Så det er meget viktig at vi tar de gode vanene med og kanskje også strammer litt inn for å forebygge smitte, sier direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm til DR.

(©NTB)