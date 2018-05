Studie: Du bør ikke sove med vinduet åpent

Kan være skadelig.

Pleier du å sove med vinduet åpent? Det bør du slutte med.

Det er nemlig ikke sunt, slik mange tror, men kan tvert imot gjøre deg syk. Det har de kommet frem til i en fersk studie fra Johannes Gutenberg-universitetet i Mainz, ledet av den anerkjente kardiologenThomas Münzel.

Studien, som er omtalt RTL og en rekke andre tyske medier, sier at problemet er trafikkbråk, noe som påvirker kroppen mer negativt om natten enn om dagen. Det gjelder også selv om du ikke våkner av bråket.

Blodtrykk

Selv om kun en eneste bil skulle gjøre forbi vinduet, vil det sette fri stresshormoner, noe som øker kolestorolverdiene og blodtrykket. Ved siden av det vil det ha en negativ effekt på hjertet.

Ifølge Münzel vil dermed risikoen for hjerteinfarkt og slag øke. Ved siden av det kan støy føre til psykiske lidelser, som depresjon og psykisk angst.

Dermed bør du holde vinduet lukket, spesielt hvis du bor i en stor by. Vil du likevel ha den friske luften, anbefales det at du sover med ørepropper, ifølge studien.

For kaldt

Det finnes imidlertid også andre grunner til å ha vinduet igjen om natten.

Flere forskningsstudier, inkludert denne fra Univeritetssykehuset i Lille, har kommet frem til at soverommet ditt ikke bør være kaldere enn 15 grader. Lavere temperatur kan være negativt både for søvnen og for helsen din.

Søvnekspert Ståle Pallesen ved Universitet i Bergen anbefaler folk heller å lufte soverommet godt før de legger seg, ifølge Din Side.

Et annet problem, som igjen nok er mest aktuelt for de av oss som bor i tettbebygde strøk, er dessuten at svevestøv kan komme inn i soverommet.

- Jeg tror du generelt kan si at fra fjerde etasje og oppover kan du sove trygt med vinduet åpent, men i første, andre og tredje etasje, kan det

være behov for å holde vinduet lukket også om natten, sier Tønnesen til Nettavisen.

