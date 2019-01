Studie: E-sigaretter god hjelp ved røykeslutt

E-sigaretter er nesten dobbelt så effektive ved røykeavvenning som nikotinplaster eller -tyggegummi, ifølge en ny britisk studie.

Nesten 900 personer deltok i studien, som viser at 18 prosent av dem som byttet til e-sigaretter klarte å holde seg unna den tradisjonelle varianten i ett år. Blant dem som fikk andre former for nikotinerstatning, var det 9,9 prosent som holdt seg røykfrie i ett år, ifølge studien, som er publisert i New England Journal of Medicine.

Første studie

– Dette er første gang noen har studert hvor effektive moderne e-sigaretter er for å hjelpe folk til å slutte å røyke. De viste seg å være nesten dobbelt så effektive som «gullstandarden» av nikotinerstatningsprodukter, sier professor Peter Hajek ved Queen Mary University i London. Han har ledet den nye studien.

Samtidig var det langt flere av dem som byttet til e-sigaretter som fortsatte å bruke dem, noe som kan tyde på at de bytter en variant av nikotinbruk mot en annen, uten noen egentlig avvenning.

Sluttet ikke helt

Deltakerne i studien fikk tre måneders forsyninger av ulike røykeavvenningsprodukter, og de som fikk e-sigaretter ble oppfordret til å fortsette å kjøpe inn egne forsyninger etter det. Etter et år brukte 80 prosent av dem fortsatt e-sigaretter. Blant dem som brukte plaster, tyggegummi eller andre metoder, var det bare 9 prosent som fortsatt holdt på etter et år.

– Selv om e-sigaretter er «tryggere» enn tradisjonelle sigaretter, er de ikke uten risiko, sier professorene Belinda Borrelli og George O'Connor. De påpeker at også dampen fra disse sigarettene inneholder giftstoffer og sier studien skaper bekymring for konsekvensen av langvarig bruk.

