Studie: - Knytter internasjonal reise til økt korona-dødelighet

Restriksjoner for internasjonal reise hadde størst innvirkning på dødsraten, viser en ny studie som har analysert tall og data fra 37 land.

Tidlige restriksjoner på internasjonal reisevirksomhet kan ha utgjort en vesentlig forskjell når det gjelder spredningen av pandemien i Vest-Europa, og reiserestriksjoner hadde størst innvirkning på dødsraten, viser en ny studie utført av forskere ved University of Aberdeen i Skottland.

Studien har sammenlignet de 37 landene som var verst rammet av pandemien under første bølge i fjor. Forskerne har analysert en rekke faktorer som kan ha påvirket omfanget av smitteoverføring, deriblant internasjonale ankomster, befolkningstetthet, prosentandelen av folk som bor i urbane strøk, alder, gjennomsnittlig kroppsmasseindeks og utbredelsen av røykere.

«Av alle parameterne som er vurdert på landsnivå, er internasjonal reise den avgjørende faktoren for alvorlighetsgrad under den første globale bølgen til covid-19-pandemien. Gitt at mange av verdens mellominntekts- og lavinntektsland viser tegn til fortsatt økning i smitteoverføring, bør restriksjoner på internasjonal reise, som ble anvendt veldig tidlig i pandemien, vurderes for å unngå en rask økning i smitte og dødsfall globalt,» konkluderer studien.

Les også: Storbritannia: Tror det finnes over 4000 varianter av koronaviruset globalt

- Kobles til økning i dødsfall

Studien påviste at én million internasjonale ankomster kunne knyttes til en økning på 3,4 prosent i gjennomsnittstallet for daglige covid-19-dødsfall under den første pandemibølgen, skriver universitetet på sine hjemmesider.

- Vår vurdering av tilgjengelig data indikerer at veldig tidlige restriksjoner for internasjonale reiser kan ha utgjort en forskjell i spredningen av pandemien i Vest-Europa, inkludert Storbritannia. Disse funnene er spesielt viktige nå som verden forsøker å kontrollere fremtidige bølger og belastninger av covid-19-pandemien og forhindre relaterte dødsfall, sier en av forskerne bak studien, Tiberiu Pana, i en uttalelse.

- Ett år etter at det første covid-19-tilfellet ble rapportert om i Kina, har denne pandemien dessverre spredd seg over hele kloden. Likevel ser det ut til at den første spredningen av viruset i begynnelsen av 2020 kan ha rammet ulikt i forskjellige land, sier Pana.

- Vi ønsket å forstå hvordan ulike faktorer på landsnivå påvirket spredningen av pandemien, og våre forskere samlet inn store mengder av tilgjengelig data om demografi, økonomi, miljø, folkehelse og helsetjenester på landsnivå for de mest rammede landene under første bølge.

- Et viktig bidrag

Deretter analyserte forskerne forholdet mellom disse faktorene og gjennomsnittsøkningen i daglige dødsfall i hvert land under en gitt tidsperiode.

- Vi fant ut at internasjonal reise var den sterkeste prediksjonen for økningen i dødelighet, sier Pana.

Studiens hovedforfatter, professor Phyo Myint, sier at studien er et viktig bidrag til fremtidige politiske beslutninger rundt forebygging av covid-19-spredning.

Les også: FHI: - Alle over 18 år kan være vaksinert i september

Følgende 37 land ble analysert i studien: Algerie, Argentina, Østerrike, Belgia, Brasil, Canada, Chile, Colombia, Den Dominikanske republikk, Ecuador, Egypt, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungarn, India, Indonesia, Irland, Italia, Japan, Mexico, Nederland, Peru, Filippinene, Polen, Portugal, Romania, Russland, Saudi-Arabia, Sør-Afrika, Spania, Sverige, Sveits, Tyrkia, Ukraina, Storbritannia og USA.

Strammet inn

Norges grenser ble så å si stengt da regjeringen iverksatte den første nedstengningen 12. mars i fjor. Etter hvert som smitten avtok, ble det gjort en rekke lettelser innen reiserestriksjonene. På tampen av januar i år ble det imidlertid igjen innført nye strenge innreiserestriksjoner i frykt for at en tredje smittebølge skulle ramme Norge, hvor det muterte viruset blir den dominerende varianten i samfunnet.

«For å begrense risikoen for importsmitte har regjeringen strammet ytterligere inn på utlendingers adgang til innreise til Norge (trådde i kraft 29. januar). I utgangspunktet vil kun utlendinger som er bosatt i Norge få anledning til å reise inn i Norge. Dette gjelder også EØS-borgere,» skriver regjeringen.

- Vi har hele tiden gjort innstramminger og lettelser i tråd med hvordan smittesituasjonen har utviklet seg, og når den mer smittsomme varianten av koronaviruset nå sprer seg, ser vi oss nødt til å innføre de strengeste innreiserestriksjonene vi har hatt siden mars i fjor, uttalte statsminister Erna Solberg i forrige uke.

Les også: Oxford-studie kan føre til mye raskere vaksinering

- Vi må begrense antallet tilreisende til Norge så mye som vi kan for en begrenset periode. Jeg forstår at dette vil få store konsekvenser for mange mennesker, men dette er nødvendig for å begrense risikoen for importsmitte, sa statsministeren.

Når det gjelder nordmenns mulighet til å reise til utlandet, fraråder Utenriksdepartementet alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.

undefined Reklame Nå er det endelig mulig å få tak i verdens raskeste løpesko