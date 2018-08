63 prosent av konservative norske menn tror ikke klimaendringer er menneskeskapt, ifølge en ny studie.

Hovedforfatter Olve Krange bak studien ved Norsk institutt for naturforskning (NINA), sier til NRK at funnene fra Norge ligner dem man finner i en amerikanske studie.

Studien er basert på et statistisk representativt utvalg på 4.077 personer. Blant menn som stemte Frp, Høyre, KrF eller Senterpartiet ved valget i 2011, svarte 63 prosent enten at klimaendringer ikke er en realitet, eller at det er en realitet, men hovedsakelig forårsaket av naturlige svingninger.

Krange konkluderer også med at klimafornektelse kan kobles til et bredere mønster av høyrenasjonalisme og fremmedfrykt, men det har de ikke målt.

– Men et spørsmål om holdninger til innvandrere lar oss observere at konservative menn, som i tillegg er skeptiske til innvandring, oftere tviler på menneskeskapte klimaendringer enn alle andre, også når vi kontrollerer for en rekke andre variabler, sier Krange.

Begge studiene argumenterer for at klimafornektelse kan forstås som et forsøk på å beskytte gjeldende maktstrukturer, ifølge kanalen.

Mest sett siste uken