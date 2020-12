Studie om munnbind: - Det er ikke lenger tvil

Så mye reduserer munnbind smitten.

Munnbind reduserer spredning av små dråper fra en person som hoster eller snakker, med opptil 99,9 prosent, viser et forsøk. Slike dråper kan overføre korona.

En kvinne som står 2 meter unna en hostende mann uten munnbind, utsettes for 10.000 ganger så mange utåndingsdråper som hvis han hadde hatt munnbind.

Det viser et laboratorieforsøk utført ved University of Edinburgh's School of Engineering, omtalt i siste utgave av tidsskriftet Royal Society Open Science.

Ingen tvil

– Det er ikke lenger tvil om at munnbind kan redusere spredningen av potensielt smittebærende dråper, sier hovedforfatter Ignazio Maria Viola til AFP. Store utåndingsdråper antas å være den viktigste overføringsmetoden for covid-19, påpeker han.

– Bruker du munnbind, reduserer du overføringen av viruset til en tidel. For de store dråpene vi så på, snakker vi om en reduksjon på 99,9 prosent, sier Maria Viola.

Når vi puster, sender vi ut dråper i ulike størrelser. Forsøket i Edinburgh så på dråper med en diameter på 170 mikrometer, omtrent fire ganger tykkelsen på et hårstrå. Mindre dråper henger i luften lenger. De minste, såkalte aerosoler, føres ofte videre av luftstrømmer. Disse er stort sett mindre enn 20–30 mikrometer og har dermed en brøkdel av volumet til dråpene Maria Viola undersøkte.

Liv kan reddes

Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) i Seattle har anslått at 55.000 liv kan reddes i USA de neste fire månedene dersom det innføres et generelt krav om munnbind.

Instituttet traff blink da de i juli anslo at USA ville oppleve minst 224.000 koronarelaterte dødsfall innen 1. november, og de anslår nå at tallet på døde vil stige til 561.000 innen april neste år. (©NTB)

