Undersøkelser på mus viser at stoffet i matgigantens pommes frites gir resultater på få dager.

Hårtap rammer millioner av mennesker og interessen for å finne en kur mot hårtap er derfor stor.

På Yokohama National University i Japan har stamcelleforskere funnet ut at mus kan gro tilbake hårene ved hjelp av et stoff som kalles «dimethylpolysiloxane» (PDMS).

Professor Junji Fukuda sier at utprøving av PDMS så langt har vært vellykket, og at mus har begynt å vokse ut hår bare få dager etter en chip med PDMS ble transplantert i huden.

GROR HÅR I SILIKON: En chip med PDMS ble transplantert inn i huden til mus. Etter få dager begynte det å vokse hår.

- Denne enkle metoden er meget robust og lovende, sier han og håper at den i fremtiden vil forenkle behandling av hårtap, sier han til Newsweek.

Forskerne har presentert sine funn i en studie offentliggjort i Biomaterials journal. En artikkel om dette er også publisert i blant Science Daily, USA Today, CBS News, Business Insider, New Work Post og Evening Standard.

PDMS er et silikonbasert organisk polymer som ikke er giftig. Det brukes i en rekke matvarer fordi det har ikke-skummende egenskaper.

Det er her McDonalds kommer inn. Matgiganten bruker PDMS i oljen som pommes frites stekes i, for å unngå at oljen skal skumme.

PDMS brukes også i andre produkter som shampoo.

